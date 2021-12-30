Savunma sanayiinde 2021 yılı nasıl geçti

Yeni yılın gelmesiyle Türk Savunma Sanayii için başarı dolu bir yıl daha geride kaldı. 2021 yılı ile bu alanda birçok ilke imza atıldı.

2021 yılı içinde Türk Savunma Sanayii, birbirinden farklı başarılara imza atarak bir yılı daha geride bıraktı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda güvenlik güçlerine daha önce başlayan teslimatlar devam ederken, 2021 yılında bunlara yeni araç ve ürünler eklendi.

Savunma sanayii de 2021 yılı nasıl geçti



İNSANSIZ HAVA ARACI AKSUNGUR

Havacılık ve uzay alanında yürütülen çalışmalar kapsamında, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ve Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı'nın (SİHA) ilk teslimatları yapıldı.

İHA SİSTEMİ ALPAGU TEST ATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Taşınabilir Sabit Kanatlı Vurucu İHA Sistemi Alpagu, mühimmatlı test atışını başarıyla gerçekleştirdi, Mühimmat Bırakan İHA Boyga'nın testlerine başlandı.

Kısa pistli gemilere iniş ve kalkış yapabilecek Bayraktar TB3 SİHA Projesi başlatıldı. Muharip İnsansız Uçak Sistemi MİUS'un kavramsal tasarımı tamamlandı.

Milli Muharip Uçak Projesi'nde sistem gereksinimleri fazı tamamlandı, alt sistem sözleşmeleri imzalandı.

GÖKBEY HELİKOPTERİ'NİN 3'ÜNCÜ UÇUŞU TAMAMLANDI

Gökbey Helikopteri'nin 3'üncü prototipinin ilk uçuşu başarıyla tamamlandı. Atak Faz-2 Helikopteri teslimatlarına devam edildi. Retrofiti (güçlendirme) yapılan ilk A400M Uçağı göreve başladı.

Yapısal iyileştirmeleri tamamlanan 7 adet F-16 Blok-30 Uçağı'nın Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslimatı yapıldı.

Meltem-3 Projesi kapsamında 3 adet P-72 Deniz Karakol Uçağı daha Deniz Kuvvetleri Komutanlığına sunuldu. Modernizasyonu tamamlanan ve test uçuşları gerçekleştirilen 3 adet C-130E/B Uçağı daha teslim edildi.

GÖKTÜRK-1 UYDU SİSTEMİ GELİŞTİRME PROJESİ İMZALANDI

Göktürk-1 Uydu Sistemi Yenileme Keşif Gözetleme Uydu Sistemi Geliştirme Projesi sözleşmesi imzalandı.

Hibrit motor teknolojisiyle geliştirilen Sonda Roket Sistemi'nin uçuşlu testi başarıyla gerçekleştirildi.

Ankara'nın Kalecik ilçesinde İHA sistemleri için Test ve Değerlendirme Merkezi'nin kurulumuna başlandı.

MİLLİ MÜHİMMAT ÇEŞİTLENDİ

Hava savunma, silah ve mühimmat projeleri kapsamında Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi HİSAR-A+ tüm unsurlarıyla teslim edildi.

HİSA 0+'NIN KABUL FAALİYETLERİ TAMAMLANDI

Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Hisar O+'nın kabul faaliyetleri tamamlandı ve sistem teslimata hazır hale geldi. Uzun Menzilli ve Çok Katmanlı Milli Hava Savunma Sistemi Siper'in test atışları yapıldı.

35 milimetre Hava Savunma Sistemi Modernizasyonu ve Parçacıklı Mühimmat Projesi kapsamında üretilen Ateş İdare Cihazı ve Modernize Çekili Top Sistemlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslimatları sürdü.

SAVUNMA SİSTEMİ SUNGUR'UN HEDEF ATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Portatif Hava Savunma Sistemi SUNGUR, azami menzil ve irtifada hareketli hedefe karşı test atışı gerçekleştirdi. Türkiye'nin ilk milli gemisavar füzesi Atmaca, envantere girmeye hazır hale geldi.

Göktuğ Projesi kapsamında geliştirilen Görüş İçi Hava-Hava Füzesi Bozdoğan, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu. Şimşek hedef uçağı, GPS güdümlü otonom uçarak, uzun mesafelerdeki hedefleri vuran füze haline geldi.

AKYA EĞİTİM TORPİDOSU ENVANTERE GİRDİ

76/62 Milimetre Milli Deniz Topu'nun ilk test atışları başarıyla tamamlandı. MAM-T, MAM-L, MAM-C akıllı mühimmatları, OMTAS, UMTAS, L-UMTAS tanksavar füzelerinin teslimatları sürdü. AKYA eğitim torpidosu ilk kez envantere girdi.

TÜRKİYE'NİN İLK ÇOKLU BOMBA ATARI TG40-BA

Denizaltı Savunma Harbi (DSH) roketlerinin teslimatına devam edildi. 7,62 Milimetre Makineli Tüfek PMT 7,62'nin ilk teslimatları gerçekleştirildi. Birden fazla çeşit mühimmat atabilen Türkiye'nin ilk çoklu bomba atarı TG40-BA göreve hazır hale getirildi.

LAZER GÜDÜMLÜ MİNİ FÜZE 'METE' GELİŞTİRİLDİ

Lazer Güdümlü Mini Füze METE geliştirildi, sistemin testlerine başlandı. Dünyada sadece 2 ülke ordusu için üretilen 60'lı Yüksek Kapasiteli Şarjör teslimatı yapıldı.

İNSANSIZ KARA ARAÇLARINA BİR YENİSİ EKLENDİ

Kara araçları projeleri kapsamında hafif ve orta sınıf insansız kara aracı (İKA) teslimatları yapıldı, ağır sınıf İKA projesi başlatıldı.

EL YAPIMI PATLAYICI İMHA (METİ) ARACI ENVANTERE GİRDİ

Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha (METİ) Aracı ilk kez envantere girdi. Leopard 2A4 modernizasyonunda zırh paketinin tanklara entegrasyonuna devam edildi.

Fırat M60T modernizasyonunda Pulat Aktif Koruma Sistemi'nin tanklara entegresyonu tamamlandı. Zırhlı Amfibi Hücum Aracı ZAHA'nın mayın ve balistik testleri gerçekleştirildi.

KAPLAN VE PARS ARAÇLARININ TESLİMATINA DEVAM EDİLDİ

Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi kapsamında Kaplan ve Pars araçlarının teslimatlarına devam edildi. PARS 6x6 Mayına Karşı Korumalı (MKKA) Özel Operasyonlar Aracı kalifikasyon testlerine başladı.

Zırhlı Muharebe Aracı Modernizasyon Projesi kapsamında üretimi tamamlanan ön prototip zırhlı muharebe aracı üzerinde araç sürüş ve atış testleri başarılı şekilde gerçekleştirildi. Olay yeri inceleme aracı "Kıraç"ların teslimatları sürdü.

SİHALARA 'MİLLİ GÖZ'

Elektronik sistemler alanındaki çalışmalar kapsamında, SİHA'larda kullanılan milli görüntüleme sistemi CATS kameralarının teslimatlarına devam edildi.

Yeni Nesil Muhabere Elektronik Taarruz Sistemi Sancak'ın teslimatı yapıldı. Komuta kontrol sistemlerinin denizaltılara entegrasyonu sürdü. TBMM Genel Kurulu'nun elektronik sistemi yenilendi.

Milli dost düşman tanıma-tanıtma sistemlerinin (IFF Mod-5), F-16 uçaklarına entegrasyonu sürdü. Modüler üs bölgelerinin kurulumlarına devam edildi. Kent güvenlik yönetim sistemlerinin kurulumları sürdürüldü.

1000 BEYGİR GÜCÜNDEKİ 'UTKU' BAŞARIYLA ÇALIŞTIRILDI

Motor projeleri askeri araç ve sistemlerin motor ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak yeni nesil hafif zırhlı araçlar ve Fırtına Obüsü için geliştirilen 1000 beygir gücündeki ilk motor ve ilk çapraz tahrikli transmisyon Utku'nun çalıştırılması başarılı şekilde gerçekleştirildi.

TÜRKİYE'NİN İLK MOTORU BATU'NUN ATEŞLEMESİ GERÇEKLEŞTİ

Tank, muhtelif zırhlı araç ve makineler için geliştirilen 1500 beygir gücündeki Türkiye'nin ilk motoru Batu'nun ateşlemesi de başarılı şekilde yapıldı.

Yeni Turbojet Motor Projesi Arat'ın sözleşmesi imzalandı. 8x8, 6x6 ve 4x4 tekerlekli araçlarda kullanılmak üzere modüler olarak planlanan hibrit tahrik sistemi geliştirme projesi başlatıldı.

BAYRAKTAR TB2'LERİN POLONYA'YA SATIŞI İMZALANDI

Türk savunma sanayisi 2021 yılına yeni ihracat rekoru da sığdırdı. Artan ihracat performansıyla bu alanda 3 milyar dolar sınırı aşıldı. Bayraktar TB2'lerin Polonya'ya satışını kapsayan sözleşme imzalandı.

HABERLEŞME UYDUSU ARSAT-SG1'İN ARJANTİN'E İHRAÇ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Türkiye, ilk kez NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye İHA ihracatı gerçekleştirdi. Türkiye'nin uzay alanındaki ilk ihracatı olacak Yüksek Çıkış Gücüne Sahip HTS Haberleşme Uydusu ARSAT-SG1'in Arjantin'e ihracı için sözleşme imzalandı.

11 ÜLKEDE GERÇEKLEŞTİRİLEN SATIŞLARLA COĞRAFYAMIZ GENİŞLEDİ

Nijer, Kenya, Etiyopya, Cibuti, Fas, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Polonya, Macaristan, Moğolistan ve Kırgızistan'a gerçekleştirilen satışlarla Türk savunma sanayisi ürünlerinin dünyada var olduğu coğrafyalar genişledi.