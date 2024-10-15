Savunma Sanayii Fonu teklifine erteleme geldi

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Savunma sanayiine ilişkin yeni düzenlemeler için düğmeye basılmıştı.

Limiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 TL’lik savunma sanayi payı alınmasını öngören kanun teklifiyle ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmelere başlandı.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yapılan görüşmelerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

ABDULLAH GÜLER AÇIKLADI: 2025 YILINA BIRAKILDI

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, savunma sanayi destekleme fonu görüşmelerinin ertelendiğini bildirdi.

Teklifi daha detaylı ele almak için görüşmelerin sonlandırılığını belirten Güler, "Yasa teklifi 2025 yılına bırakıldı" dedi.

"DAHA DETAYLI İNCELEYECEĞİZ"

Abdullah Güler, şu ifadeleri kullandı:

Ertelendi diyebiliriz arkadaşlar, Çünkü detaylı inceleme yapacağız. Bütçeyi göreceğiz bu arada 2025 bütçesini ihtiyaç duyulacak diğer kalemleri daha detaylı inceleyerek, onları bütçe sonrası dönemde inceleyeceğiz. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımız da yeniden detaylı titiz bir inceleme yapılması hususunu bize talimatlandırmıştı. İnşallah aralık sonu itibarıyla bütçe tamamlandıktan sonra, ondan sonraki döneme kalmış diyebiliriz.

KANUN TEKLİFİNDE NELER VAR?

Kanun teklifinde, limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira katkı payı alınması, gayrimenkul alım satımında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750'şer lira, tapuda yapılan diğer işlemlerden 375 liralık kesinti yapılması yer alıyordu.

Sıfır araç tescillerinde 3 bin lira, ikinci araç alım satımında bin 500 lira, diğer işlemlerden 75 lira alınması yönünde teklifte bulunuyordu.