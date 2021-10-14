Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı Külliye'de gerçekleşti

SSİK toplantısında TSK ve güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik konular ele alındı.

Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı (SSİK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı.

Toplantının ardından İletişim Başkanlığı, toplantıya ilişkin açıklama yayınladı.

Toplantıda TSK ve güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik konuların ele alındığı açıklandı.

"TAM BAĞIMSIZ SAVUNMA SANAYİİ"

Yapılan açıklamada, "Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen toplantıda, TSK ve güvenlik birimlerimizin kullandığı yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik konular ele alınmıştır. Bu kapsamda elektronik harp ve radar sistemleri, haberleşme ve bilgi sistemleri, mühimmat ve füzeler, muhtelif platformlar, insansız kara araçları, ekipman ve teçhizatlar, modernizasyon ve yeni teknolojilere ilişkin çeşitli projeler karara bağlanmıştır. Toplantıda savunma sanayii ekosistemimizin daha da güçlenmesi için kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekilmiştir. Türkiye yerli ve milli sistem ve teknolojilerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimindeki kararlılığıyla tam bağımsız savunma sanayii hedefine emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir" denildi.



