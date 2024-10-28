Türkiye, savunma alanında envantere kattığı başarılı sistemlere bir yenisini daha ekledi.

Çelik Kubbe'nin caydırıcı gücü Siper Ürün-1 Sistemi kapsamında açıklamalarda bulunan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, yeni sistemin envantere dahil edildiğini bildirdi.

"GÖK VATAN'IN KALKANI OLACAK"

Söz konusu paylaşımda şu açıklamalara yer verildi:

Siper'in ardı vatan. Çelik Kubbe'nin caydırıcı gücü Siper Ürün-1 Sistemi envantere girdi. Uzun menzil ve yüksek irtifadaki caydırıcı hava savunma gücümüz Siper Ürün-1 sistemi, şanlı ordumuzun emrinde Gök Vatan'ın kalkanı olacak. Siper Sistemi, savaş uçağı ve seyir füzesi gibi hava soluyan hedeflere ve havadan karaya mühimmatlara karşı angajman sağlayabilecek.

"SİPER ÜRÜN-2 SİSTEMİ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

Çok daha ileri yeteneklere sahip olacak Siper Ürün-2 sistemi geliştirme çalışmaları da devam ediyor. Cumhuriyetimizin 101'inci yılında milletimize armağan olsun."