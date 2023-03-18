Savunma sanayiinden yeni hamle: ANKA-3 piste çıkmaya hazırlanıyor Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA-3 Muharip İnsansız Uçak Sistemi piste çıkmaya hazırlandığı duyuruldu.

Savunma sanayiinde yerlilik hamleleri sonuçlarını vermeye devam ediyor.

Türkiye'nin Kızılelma'dan sonra ikinci insansız hayalet uçağı ANKA-3 gerçek görüntüsüyle ortaya çıktı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA-3 Muharip Savaş Uçağı (MİUS)’nun son görüntüsü paylaşıldı.

ANKA-3 görücüye çıktı

Paylaşım, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil tarafından yapıldı.

Kotil paylaşımında "Türkiye Yüzyılı'nda milletimize olan sözümüzü tuttuk. MMU ve HÜRJET taksi yaptı, ATAK 2 yakında motor çalıştıracak, ANKA-3 de ilk uçuşunu gerçekleştirecek. Binlerce çalışma arkadaşımız ve iş ortaklarımızla ortaya çıkardığımız ürünlerimizi Çanakkale şehitlerimize armağan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ANKA-3'ün özellikleri

V formundaki hava aracının, herhangi bir yatay ve dikey stabilizeye sahip olmadığı görülüyor. İç silah istasyonları bulunan ANKA-3 İnsansız Savaş Uçakları, iç ve dış silah istasyonlarına sahip olacak. ANKA-3, bir adet turbofan jet motorundan güç alacak.

TUSAŞ’ın İnsansız Savaş Uçağı, yaklaşık 7 tonluk bir azami kalkış ağırlığına sahip olacak. Gelecek yılın ilk yarısı içerisinde görücüye çıkması planlanan insansız savaş uçağı, ANKA’dan elde edilen tecrübeler ışığında geliştiriliyor.

Düşman hava savunmasının imhası/bastırılması misyonları uçağın ana taaruz kabiliyetlerinden biri

Halihazırda üretim hattında olduğu öğrenilen uçak, ağırlıklı olarak hava-yer görevleri için geliştiriliyor. Bu doğrultuda, derin taarruz (deep-strike) ve düşman hava savunmasının imhası/bastırılması (DEAD/SEAD) misyonları uçağın ana taarruz kabiliyetlerinden olacak.

ANKA-1 projesi kapsamında geliştirilen ANKA MALE İHA, halihazırda Türk Silahlı Kuvvetleri, İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından aktif olarak kullanılıyor. Ayrıca şu ana kadar 3’ten fazla ülkeye de ihracatı gerçekleştirildi. ANKA-2 Projesi kapsamında geliştirilen AKSUNGUR İHA ise Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından aktif olarak kullanılıyor. Ayrıca 2 ülkeye de ihracatı gerçekleştirildi.