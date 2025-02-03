Savunma sanayinde yerli ve milli atılımlar büyüyor: CANiK, en büyük 10 isim arasında

AA

Son yıllarda Türkiye, yerli ve milli savunma sanayi projeleriyle dikkat çekici atılımlara imza atarak, kendi savunma sistemlerini geliştirme ve dışa bağımlılığı azaltma hedefine odakladı.

Birçok yerli firma, uluslararası arenada rekabet edebilecek düzeye geldi.

2024 yılında Samsun Yurt Savunma (SYS) grup şirketlerinden CANİK, Türkiye'nin en büyük 10 savunma sanayi ihracatçısı arasında yer aldı.

İHRACATI 27 ARTIRARAK 172 MİLYON DOLARA ÇIKARDI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 2023’te 136 milyon dolar ihracat yapan CANiK, 2024'te bu rakamı yüzde 27 artırarak 172 milyon dolara çıkardı.

Bu başarıyla savunma sanayisindeki ihracat başarısını pekiştiren firma, ABD ve Birleşik Krallık operasyonlarının da katkısıyla 2025'te ihracat ve ciro performansını daha da artırmayı hedefliyor.

5 BİN UÇAKSAVAR, 250 ORTA KALİBRE TOP VE 250 ATIŞ KONTROL SİSTEMİ…

SYS Grup şirketleri'nin Türkiye, ABD ve Birleşik Krallık'taki tesislerinde halihazırda yıllık 460 bin tabanca, 5 bin uçaksavar, 250 orta kalibre top ve 250 atış kontrol sistemi üretim kapasitesi bulunuyor.

Türkiye'deki üretiminin yüzde 97,5'ini 70 ülkeye ihraç eden firma, dünyanın 20'den fazla ülkesinin ilgili kurumlarınca "devlet ihalesi kapsamında" resmi silah olarak tercih ediliyor.

Yerli tabancadan, milli uçaksavar üretimine kadar birçok çözümü yurt içindeki ve yurt dışındaki kullanıcılarla buluşturan CANiK, uluslararası pazardaki varlığını her geçen yıl güçlendiriyor.

"İHRACAT BAŞARIMIZI DAHA DA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen SYS Grup - CANiK Genel Müdürü Utku Aral, şirketin sürdürülebilir ihracat başarısını 2024'te de sürdürerek Türk savunma sanayisinin en büyük ihracatçıları arasında yer almanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Aral, "2023'te ulaştığımız 136 milyon dolarlık ihracat rakamımızı yüzde 27'lik bir artışla 2024'te 172 milyon dolara yükselterek, sektörümüzdeki güçlü konumumuzu daha da pekiştirdik. En yüksek güvenlik standartlarına sahip, yüksek katma değerli ürünlerimizle global pazarda yarattığımız bu etki, bizi savunma sanayisinin lider ihracatçıları arasına taşımaya devam ediyor." açıklamalarında bulundu.

“TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNİN KÜRESEL ÖLÇEKTEKİ GÜCÜNÜ ARTIRACAĞIZ”

İstikrarlı büyümelerinin en önemli faktörünün, teknolojiye yaptıkları yatırımlar, inovasyon odaklı üretim anlayışı ve küresel pazarlardaki stratejik marka konumlanmaları olduğunu vurgulayan Aral, ABD ve Birleşik Krallık’taki operasyonlarının da katkısıyla, 2025'te Türkiye'den yapılan ihracat ve ciro performanslarını daha da yukarılara taşımayı hedeflediklerini aktardı.

Aral, "CANiK olarak, Türk savunma sanayisinin küresel ölçekteki gücünü artırmaya, yeni pazarlara açılmaya ve ülkemizin ihracat rakamlarına katkı sağlamaya kararlıyız. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da yüksek kalite, yenilikçi çözümler ve stratejik iş birlikleri ile sürdürülebilir ihracat başarımızı daha da ileriye taşıyacağız." ifadelerini kullandı.