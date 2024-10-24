Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde TUSAŞ tesislerinin nizamiye girişinde canlı bomba saldırısı gerçekleşti.

Patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Terör saldırısında 5 vatandaşımız şehit olurken, 22 kişi ise yaralandı.

Hain saldırı sonrası bölgede güvenlik önlemleri de artırılıyor.

SAHA EXPO'DA ÜÇÜNCÜ GÜN

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde organize edilen, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteklediği, Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu SAHA EXPO'nun üçüncü günü, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının gölgesinde devam ediyor.

Mevcut güvenlik önlemlerine ek olarak fuar alanına girişte güvenlik önlemleri artırılırken, akreditasyonu bulunmayan basın mensuplarının da fuara alınmamasına karar verildi.

TÜM LED EKRANLARA TÜRK BAYRAĞI YANSITILDI

Terör saldırısı sonrası SAHA EXPO'nun üçüncü gününde birlik ve beraberliği vurgulamak adına fuar alanındaki tüm led ekranlara Türk bayrağı yansıtıldı.

120'den fazla ülkeden 1478 firma, 178 yabancı alım heyeti, 25'i bakan düzeyinde olmak üzere 312 resmi heyetin katılımı beklenen fuarda, savunma sanayiinin önde gelen firmaları da saldırıya yönelik tepkisini ortaya koydu.

"BU ALÇAK SALDIRININ BİZİ YILDIRAMAYACAĞINI HERKESİN BİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Başta Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB), TÜBİTAK, ASELSAN, BAYKAR, Türksat, HAVELSAN, ROKETSAN, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), OTOKAR, Nurol, STM, FNSS, ULAK Haberleşme ve SARSILMAZ olmak üzere firmalar kendi stantlarındaki led ekranlarında Türk bayrağı görseli kullandı.

BMC'nin görselinde de ise şu ifadeler yer aldı:

TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısını lanetliyor, savunma sanayimizi hedef alan bu alçak saldırının asla amacına ulaşamayacağını, bizi yıldıramayacağını aziz milletimizin ve herkesin bilmesini istiyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar dileriz.

YABANCI FİRMALAR DA DESTEK VERDİ

Öte yandan Ukrayna, Pakistan, Bulgaristan ve ABD başta olmak üzere yabancı firmalar da stantlarında Türk bayrağı görselini kullanarak Türkiye'ye desteklerine dikkat çekti.