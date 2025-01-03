Savunma sanayisinden 2024 yılında ihracat rekoru

AA

Türkiye, savunma ve havacılık sanayisinde giriştiği büyük çalışmalarla gururlandırmayı sürdürüyor.

Son yıllarda gösterilen gelişim, birçok alanda ortaya konulan platform, sistem ve yeteneklerin yurt dışı pazarlarda ilgi görmesini sağlıyor.

Bu durum sektörün ihracat performansının son yıllarda istikrarlı şekilde artırmasına katkı veriyor.

2024 RAKAMLARINI AÇIKLADI

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 2024 yılında ihracata ilişkin son verileri paylaştı.

REKORA İMZA ATILDI

Haluk Görgün, X hesabından yaptığı açıklamada, 2024 yılında savunma ve havacılık sanayisi ihracatının, NATO ve hizmet ihracatları dahil olmak üzere yüzde 29'luk bir artışla 7 milyar 154 milyon dolara ulaşarak yeni bir rekora imza attığını belirtti.

"2025 YILINDA AYNI KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ"

Bu rakamın 2024 hedefleri olan 6,5 milyar doların yüzde 11 üzerinde gerçekleştiğine dikkati çeken Görgün, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, kanıtlanmış teknolojilerimizle dünya sahnesinde oyunun kurallarını yeniden yazıyor, 180 farklı ülkeye ürün ihraç ederek Türkiye’nin adını gururla duyuruyoruz. Uluslararası işbirliği faaliyetlerimiz ve temaslarımız sayesinde, şirketlerimiz belli bir bölgeye değil, dünyanın neredeyse tamamına ihracat yapabilir hale geldi. Bu büyük başarıda emeği geçen firmalarımıza, özveriyle çalışan sektör çalışanlarımıza, Başkanlık personelimize, alt yüklenicilerimize ve KOBİ'lerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Savunma sanayisi ürünlerimiz ve ileri teknolojilerimizle yeni ufuklar açmaya, rekorlar kırmaya ve Türkiye'nin teknoloji gücünü geleceğe taşımaya devam edeceğiz. 2025 yılında, yüksek katma değerli ürünlerin ihracatında kalıcı artış hedefiyle çalışmaya aynı kararlılıkla devam edeceğiz.

170 ÜLKEYE 230'DAN FAZLA ÜRÜN İHRAÇ EDİLDİ

Türk savunma sanayisi, yıl boyunca ihracatta özellikle insansız hava araçları (İHA), zırhlı araçlar, deniz platformları, mühimmatlar, silah sistemleri gibi ürünlerle öne çıktı.

İhracat yapılan ülkelerdeki varlığını güçlendiren sektör, aynı zamanda bu yıl yeni müşteriler kazandı.

Türkiye yaklaşık 170 ülkeye 230'dan fazla savunma sanayisi ürünü ihracatı gerçekleştiriyor.

Havacılık sanayisi de dünyanın önde gelen platform üreticileri için hava aracı yapısalları, ekipman ve bakım-onarım hizmeti ihracatına imza atıyor.