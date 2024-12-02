Savunma ve havacılık sanayisinde ihracat rekoru: 11 ayda 5,8 milyar dolara yükseldi

AA

Türkiye, savunma ve havacılık sanayisinde imza attığı büyük başarılar ile çok konuşuluyor..

Her geçen gün dahada gelişen Türk savunma sanayisi ve şirketleri, yeni bir rekora daha imza attı.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) yaptığı açıklamada, savunma ve havacılık sanayisi ürünleri ihracatının 11 aylık dönemde 5 milyar 761 milyon dolara yükselerek bir rekora imza attığını duyurdu.

YÜZDE 32,3'LÜK ARTIŞ

SSB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ihracat rakamlarına göre kasım ayında savunma ve havacılık sanayisinin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,3'lük artışla 637,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Sektörün ihracatı ocak-kasım döneminde de yüzde 19 artışla 5 milyar 761 milyon dolara ulaşarak, 11 aylık dönem itibarıyla bir rekora imza attı. Savunma sanayisinin son 12 aylık ihracatı ise yüzde 18,4'lük artışla 6 milyar 479 milyon dolar oldu.

"TÜRKİYE'NİN DE ARTIK DEVLER LİGİNDE ÖNEMLİ BİR AKTÖR OLDUĞUNU TÜM DÜNYAYA GÖSTERİYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, savunma sanayisinin her geçen gün daha da güçlendiğinin altını çizdi.

Görgün, görüşlerini şu ifadeler ile paylaştı:

Geniş, nitelikli ve dinamik ekosistemimizle, sahada kendini ispat etmiş sistemlerimizle ve her geçen gün büyüyen ihracat potansiyelimizle Türkiye'nin de artık devler liginde önemli bir aktör olduğunu tüm dünyaya gösteriyoruz. Uluslararası alanda gerçekleşen bu büyüme trendinin arkasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın koşulsuz desteği ve Türk mühendislik gücüne ve mühendislerine olan inancı yer alıyor.

178 FARKLI ÜLKEYE İHRAÇ

Dünyanın tamamına ihracat yapabilir hale gelen savunma sanayisi şirketlerinin, 2024 yılında 178 farklı ülkeye ürün ihraç ederek büyük bir rekora imza attıklarına dikkat çeken Görgün, son olarak şu değerlendirmelerde bulundu: