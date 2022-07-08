Savunması kurtaramadı! Sarallar operasyonuyla tutuklanan Erdal Acar kimdir, neden tutuklandı?

Sarallar operasyonunda gözaltına alınarak dün adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında bulunan Erdal Acar kimdir, neden tutuklandı? İşte detaylar...

Geçtiğimiz günlerde kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda 122 şüpheli emniyet güçleri tarafından yakalanmıştı.

İş insanı Erdal Acar'ın da "şüpheli" sıfatıyla gözaltına alındığı operasyonda, yine kamuoyunda 'Alaattin Saral' adıyla bilinen ve çete lideri olduğu iddia edilen İlyas Saral'ın firari olduğu soruşturmada yakalanan 122 kişiden 30'u dün adliyeye gönderilmişti.

Erdal Acar neden tutuklandı

Aralarında iş insanı Erdal Acar'ın da bulunduğu 92 kişi bu sabah sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Adalet Sarayına gönderildi.

İş insanı Erdal Acar ve MHP MYK üyesi Şahin Gürz'ün de aralarında bulunduğu toplam 78 şüpheli tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

"Suç İşlemek amacıyla örgüt kurma" ve "yağma" suçlarından tutuklaması talep edilen Erdal Acar tutuklandı.

"Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum"

Erdal Acar ifadesinde şunları söyledi:

"Ben iş adamıyım. Sözde benim bir örgütüm varmış. Benim yanımda 15 bin kişi çalışıyor. Bu yaştan sonra bu örgüt işlerine girecek kadar cahil birisi değilim. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum"

Erdal Acar kimdir?

Erdal Acar Artvinli'dir. Müteaahittir. Henüz bu kadar medyatik olmadığı ve tanınmadığı dönemlerde, 1989 yılında Aylin Acar ile evlendi ve bu evliliğinden 1991 yılında bir çocuuğu oldu.

İlk zamanlar sorunsuz bir evlilik yaşayan Erdal Acar, 1996 yılında tanıdığı "1993 Türkiye Güzeli" Emel Yıldırım ile aşk yaşamasıyla evliliği yara aldı.

Erdal Acar, Aylin Acar ile evli olduğu dönemde bir çok güzel manken ile adı anılmış, ancak Emel Yıldırım'ın hamile kalmasıyla sadece Emel Yıldırım ile adı anılır oldu.

1997 yılında eşi Aylin Acar ile ayrı yaşamaya başlayan Erdal Acar, sıklıkla Emel Yıldırım ile birlikte görüntüleniyor ve hatta eşinden ayrıldıktan sonra Emel Yıldırım ile evleneceği söylentileri hızla yayılıyordu.