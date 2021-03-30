Saygı Öztürk'ün 'Atatürk' iddiası asılsız çıktı

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Atatürk'ün adının, bazı kursların yönergesinden çıkarıldığını iddia etti. Konuyla ilgili çok geçmeden yapılan araştırmada, durumun böyle olmadığı ortaya çıktı.

Sözcü gazetesinin Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, bugünkü köşesinde "Atatürk, askerlerin kurs yönergesinden çıkarıldı" gibi gülünç bir iddia ile okurlarının karşısına çıktı.

Öztürk, okul bünyesinde bulunan "Subaylık Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma" kursunun yönergesinin değiştirildiğini öne sürdü.

ÖZTÜRK, KESİNLİĞİ OLMAYAN İDDİA İLE OKURLARINI YANILTTI

Yeni yönergenin 2002'den bu yana yürürlükte olan yönergeden yola çıkılarak hazırlandığı belirten Öztürk, mesnetsiz iddiasına devam etti.

Saygı Öztürk, 8 ayrı yerde Atatürk'ün adı ve ilkelerinin yer aldığını ancak yeni yönergeden tamamen çıkarıldığını da savundu.

YALAN ÇIKTI

Öztürk'ün bu iddiası üzerine yapılan incelemelerde böyle bir durumun yaşanmadığı ortaya çıktı.

Yönergede Atatürk'ün adı ve ilkelerinde herhangi bir değişiklik olmadığı gibi, Öztürk'ün iddia ettiği mevcut yönergenin 2002'den değil 2010'dan bu yana yürürlükte olduğu da öğrenildi.

YÖNERGE POLEMİĞİNE ÇETİN DOĞAN DA KATILDI

Öte yandan Eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan da, TSK'da değiştirildiği iddia edilen yönergeyle ilgili Oda Tv'ye konuştu.

Çetin Doğan, TSK’daki değişiklikleri “Önemli bir gelişme” sözleriyle değerlendirip şöyle dedi:

“Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tarafsız olma; halkın çocukları her partiden olabilir ancak Türk Silahlı Kuvvetleri partizan görüşlerin olmadığı bir kuruluştur. 43 sene benimle birlikte çalışanların hiçbirinin tutumunu ‘sağ görüş, sol görüş’ diye yapmadık. Fakat şimdi sanıyorum ki militan kadrolarını oluşturmayı sürdürüyorlar.”

ENSONHABER, İDDİALARI MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜNE SORDU

Biz de ortaya atılan tüm bu iddiaları Ensonhaber olarak, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu'ya sorduk.

Afyoncu'dan konuyla ilgili kafa karışıklıklarını giderici net bir cevap aldık.

"BÖYLE BİR YÖNERGE YOK"

Afyoncu konuya dair, "Yayınlanmış ve yürürlükte olan bir yönergede kapakta yayin tarihi ve numara olur. Yönergeyi yayinlayan amirin imzasi olur. Böyle bir yönerge yayınlanmadı.

Milli Savunma Üniversitesi eğitimlerde halen 2010'da çikmış KKY 51-19 'Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Yönergesi'ni kullanıyor. Yani eski yönerge hala yürürlükte ve Atatürk ismi de yönergede duruyor.” açıklamasında bulundu.