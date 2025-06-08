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DHA

Can Azerbaycan'ın desteğiyle gerçekleştirilen proje bitmek üzere...

Asrın felaketinde Türkiye'nin yardımına koşan ilk ülke olan Azerbaycan gerek arama kurtarma faaliyetleriyle gerekse de gönderdiği insani yardım malzemeleri ile depremzedelerin yaralarını sarmak için büyük çaba harcadı.

AZERBAYCAN'DAN 100 MİLYON DOLARLIK DESTEK

Azerbaycan, bunların yanında Haydar Aliyev Caddesi ile Azerbaycan Bulvarı'nın kesiştiği alanda yapılan olan konut projesine de 100 milyon dolar destekte bulundu.

Bu desteklerinden dolayı Azerbaycan'a teşekkür etmek amacıyla depremzedeler için konutların inşa edildiği alana Azerbaycan Mahallesi adı verildi.

ÖNCE ZEMİN GÜÇLENDİRİLDİ

6 Şubat'ta en çok ölümlerin yaşandığı alanlardan biri olması nedeniyle binalardan önce zeminin güçlendirilmesine karar verildi ve bu kapsamda yaklaşık 1 milyar 100 milyon liralık bir yatırımla zemin güçlendirildi.

Güçlendirme çalışmaları kapsamında binaların zeminine boyları 10'ar ve 15'er metrelik 15 bin 510 fore kazık çakıldı.

ERDOĞAN VE ALİYEV KONFERANS İLE TEMELİNİ ATTI

Toplam uzunluğu 197 kilometre olan fore kazıkların ardından binalar zemin+3 ve zemin+4 katlı olarak inşa edilmeye başlandı.

29 Nisan 2023'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in video konferans ile temelini attığı 24 derslikli Haydar Aliyev İlkokulu ile inşasına başlanan mahallede binaların birçoğu tamamlandı.

Diğer binaların inşaatlarının tamamlanması için çalışmalar devam ederken, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi de mahallenin çevresindeki yolların asfaltını döküyor.

600 BAĞIMSIZ BİRİMİN KURASINI ÇEKTİK

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, depremzedeler için şehrin birçok noktasında konut inşaatlarının sürdüğünü, bunlardan biri olan Azerbaycan Mahallesi'nde de çalışmaların büyük bir oranda tamamlandığını söyledi.

Ünlüer şöyle konuştu: