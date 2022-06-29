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Sayıştay üyeleri belli oldu
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan seçimlerde Erdoğan Durkut, Selim Erdem, Ramazan Selek, Mahmut Kazan ve Muhterem İnce, Sayıştay üyesi seçildi.
- 29.06.2022 - 18:00
- Güncelleme : 29.06.2022 - 18:05
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda seçim yapıldı.
Yapılan seçimde sayıştay üyeleri de seçildi.
Adaylar belirlendi
Sayıştay üyeliği için şu kişiler aday olarak belirlendi;
Sayıştay meslek mensupları kontenjanından; Mehmet Avcı, Mehmet Çıvgın, Erdoğan Durkut, Selim Erdem, Ramazan Selek ve Mehmet Fahri Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanlığı meslek mensupları kontenjanından; Ertan Erüz, Mahmut Kazan
Diğer adaylar kontenjanından; Süleyman Büyükşahin ile Muhterem İnce
246 milletvekili oy kullandı
İHA'nın haberine göre; Genel Kurul'daki oylamaya 246 milletvekili katılırken beş Sayıştay üyesi seçildi.
Üyeler belli oldu
İşte seçilen isimler şu şekilde sıralandı;
Erdoğan Durkut
Selim Erdem
Ramazan Selek
Mahmut Kazan
Muhterem İnce