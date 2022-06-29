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    Sayıştay üyeleri belli oldu

    Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan seçimlerde Erdoğan Durkut, Selim Erdem, Ramazan Selek, Mahmut Kazan ve Muhterem İnce, Sayıştay üyesi seçildi.
    • 29.06.2022 - 18:00
    • Güncelleme : 29.06.2022 - 18:05
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    Sayıştay üyeleri belli oldu

    Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda seçim yapıldı.

    Yapılan seçimde sayıştay üyeleri de seçildi.

    Adaylar belirlendi

    Sayıştay üyeliği için şu kişiler aday olarak belirlendi;

    Sayıştay meslek mensupları kontenjanından; Mehmet Avcı, Mehmet Çıvgın, Erdoğan Durkut, Selim Erdem, Ramazan Selek ve Mehmet Fahri Şimşek

    Hazine ve Maliye Bakanlığı meslek mensupları kontenjanından; Ertan Erüz, Mahmut Kazan

    Diğer adaylar kontenjanından; Süleyman Büyükşahin ile Muhterem İnce

    246 milletvekili oy kullandı

    İHA'nın haberine göre; Genel Kurul'daki oylamaya 246 milletvekili katılırken beş Sayıştay üyesi seçildi.

    Üyeler belli oldu

    İşte seçilen isimler şu şekilde sıralandı;

    Erdoğan Durkut

    Selim Erdem

    Ramazan Selek

    Mahmut Kazan

    Muhterem İnce

    Sayıştay üyeleri belli oldu #1


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