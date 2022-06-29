Sayıştay üyeleri belli oldu

Sayıştay üyeleri belli oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan seçimlerde Erdoğan Durkut, Selim Erdem, Ramazan Selek, Mahmut Kazan ve Muhterem İnce, Sayıştay üyesi seçildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda seçim yapıldı.

Yapılan seçimde sayıştay üyeleri de seçildi.

Adaylar belirlendi

Sayıştay üyeliği için şu kişiler aday olarak belirlendi;

Sayıştay meslek mensupları kontenjanından; Mehmet Avcı, Mehmet Çıvgın, Erdoğan Durkut, Selim Erdem, Ramazan Selek ve Mehmet Fahri Şimşek

Hazine ve Maliye Bakanlığı meslek mensupları kontenjanından; Ertan Erüz, Mahmut Kazan

Diğer adaylar kontenjanından; Süleyman Büyükşahin ile Muhterem İnce

246 milletvekili oy kullandı

İHA'nın haberine göre; Genel Kurul'daki oylamaya 246 milletvekili katılırken beş Sayıştay üyesi seçildi.

Üyeler belli oldu

İşte seçilen isimler şu şekilde sıralandı;

Erdoğan Durkut

Selim Erdem

Ramazan Selek

Mahmut Kazan

Muhterem İnce