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    Sazlıbosna Barajı'na giden haberciler balçığa saplandı

    Sazlıbosna Barajı'na giden haberciler balçığa saplandı

    İstanbul'da barajlardaki doluluk oranını haber yapmak için Sazlıbosna Barajı’na giden Haber Global ekibi balçığa saplandı.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2021 - 19:27
    • Güncelleme : 04.01.2021 - 19:28
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    İSKİ'nin verilerine göre, İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı mevsim yağışlarının yetersizliği nedeniyle yüzde 19'lara kadar gerilemişti.

    Barajlarda yaşanan bu durumu haber yapmak isteyen Haber Global ekibinden Damla Turgutlu Soybaş ve Ünsal Çakin da, Sazlıbosna barajına gitti.

    HABER YAPMAYA GİTTİLER, BALÇIĞA SAPLANIP GERİ DÖNDÜLER...

    Barajdan görüntü almaya çalışan iki basın mensubu, balçığa saplandı.

    Haber ekibi, kendi çabaları ile kurtulamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 2 saat süren çalışmalarının ardından habercileri kurtardı.

    O anlar kameraya böyle yansıdı...

    Sazlıbosna Barajı'na giden haberciler balçığa saplandı- İZLE

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    Sazlıbosna Barajı na giden haberciler balçığa saplandı #1

    Sazlıbosna Barajı na giden haberciler balçığa saplandı #2

    Sazlıbosna Barajı na giden haberciler balçığa saplandı #3

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