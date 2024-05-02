Schengen vizesindeki sıkıntılar tır şoförleri üzerinden ihracatı vurdu Avrupa ülkelerinin Türk vatandaşlarına uyguladığı Schengen vizesinde uzun, ağırlaşan başvuru süreci, yoğunluklar, bu ülkelere yük götüren tır şoförlerini de vurdu. Çok sayıda tır şoförü vize alamadığı için uzun süre araçlarında yatıyor.

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DHA

Avrupa ülkelerinin Türk vatandaşlarına yönelik uyguladığı uzun vize başvuru süreci ve başvuruların yoğunlukla reddedilmesi, en çok ihracatçıları etkiledi.

İhracatın yüzde 40'ından fazlasının yapıldığı Avrupa ülkelerinin vize eziyetinden en çok etkilenenlerden biri de AB ülkelerine ihracat ürünlerini taşıyan tır şoförleri oldu.

BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, son aylarda Avrupa ülkelerine çalışan çok sayıda tır şoförü ile ihracatçıların ciddi vize sorunu yaşadığını açıkladı.

"Ciddi vize problemi yaşamaktayız"

Yaklaşık 1 yıldır bu problemin artarak devam ettiğine işaret eden Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Özellikle yavaş yavaş ağırlaşarak giden bir randevu süreci söz konusu. Şu anda hemen hemen 2 ayı bulan randevu süreleri söz konusu ki, çok uzun süreler. Bazı ülkeler ise başvuruları bile en az 1, 1,5 ay ileriye atmakta. Bunlar da ihracatımızı olumsuz etkiliyor. Hemen akabinde tır şoförleri gündeme geldi. Son 4-5 aydır tır şoförlerinde çok ciddi vize problemi yaşamaktayız. Bu da ürünlerimizin daha sağlıklı ihraç olmasının önünde bir engel teşkil ediyor.

"İhracatçı iş görüşmelerine gidemiyor"

Batı Akdeniz açısından bakıldığında toplam ihracatın yüzde 40'ından fazlasının Avrupa Birliği ülkelerine yapıldığını belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

Bu tip üstü kapalı tedbirler bizleri çok zora sokuyor, ihracatımızda ister istemez düşüşlere veya yükseliş olmamasına sebep oluyor. Yurt dışı görüşmelerimizden anladığımız kadarıyla, buradaki sorun özellikle son birkaç yıldır yurt dışına giden birçok vatandaşımızın geri dönmemesi kaynaklı gösterilmekte. Bunun ne kadar etkili olduğunu bilemiyoruz. Fakat ülkemiz olarak görüşmeler devam ediyor ve bunun ivedilikle çözülmesini bekliyoruz. Aksi takdirde ihracat anlamında olumsuzlukların artacağına inanıyoruz. Çünkü birçok ihracatçımız vize almakta, birçok fuarlara gitmekte veya iş görüşmelerine gitmekte çok zorlanıyor.

"Tırlar yatmaya başladı"

İhracatçıların iş ziyaretleri gerçekleşmediği sürece ihracatın önünün açılmasının da mümkün olmadığını kaydeden BAİB Başkanı Çavuşoğlu, şunları söyledi.

Önümüzü kapatan asıl engellerden biri de tır şoförlerine vize alınamaması. Böyle olunca tır firmalarında da sıkıntılar baş göstermeye başladı. Çünkü tırlar yatmaya başladı, vize olmadığı için. Bununla ilgili de birçok kuruluş ve birçok bakanlık devrede. İnşallah kısa sürede bunun çözüleceğine inanıyoruz.

Türkiye'nin Bulgaristan kapısından günlük 1000'in üzerinde tır çıkışının söz konusu olduğunu anlatan Çavuşoğlu, yıllık da büyük kısmı Türk olmak üzere ve yabancılarla birlikte 400 bin tırın üzerinde geçiş olduğunu söyledi.

Günde 300-400 tırdan 60-80'e düştü

İhracatı ve buna bağlı olarak tır sayısını artırmaya çalışırken, bu üstü kapalı engellemenin ihracatçının önünü kestiğini belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

Vize problemine bağlı tır geçişlerinde belli düşüşler gerçekleşti. Şöyle ki; özellikle bölgemizde yaş sebze, meyve çıkışları çok yoğun. Türkiye anlamında baktığımızda, yaş sebze, meyve çıkışlarında hemen hemen günde 300-400 tırlara çıktığımız oluyordu. Şu anda 60-80 civarında. O nedenle kapıda hiçbir bekleme söz konusu değil şu anda. Tabii bunun bir kısmı mevsimsel, bir kısmı taleple ilgili ama bir kısmında da maalesef müşteri kayıpları söz konusu. Vize sorunu bağlantılı olarak müşteri kayıpları söz konusu.

Bu sorunun ivedilikle çözülmesi gerektiğini dile getiren BAİB Başkanı Çavuşoğlu, "Belki kısa vadede herhangi kayıplar yaşamıyor gibi gözüküyoruz, fakat orta ve uzun vadede ciddi kayıplar söz konusu oluyor. Bunu kapıda yaşadığımız problemde de gördük. Kapıda ilk başlarda müşteri kayıpları olmadığını gördük. Fakat 1- 1,5 yıl geçince ciddi kayıplar yaşadığımızı gördük. Biz artık bunları yaşamak istemiyoruz. Üzerine koyup devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)