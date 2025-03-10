SDG, enerji sahalarını Suriye hükümetine devrediyor

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Suriye'de yarım yüzyıldan fazladır süren Baas-Esad rejimi, 13 yıl süren iç savaşın ardından, Beşşar Esad'ın ailesiyle birlikte Rusya'ya kaçmasının ardından sona erdi.

Çöken rejimin ardından yeni hükümeti kuran muhalifler, Türkiye ile birlikte bölgedeki Kürtlerin terör örgütünün baskılarından kurtulması için harekete geçti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ, SURİYE'Yİ DE ETKİLEDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tarihi çağrısıyla başlayan Terörsüz Türkiye süreci, sınır ötesinde de etkisini göstermeye devam ediyor. PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın örgüte yaptığı “silah bırakma” çağrısı, Suriye’deki terör unsurlarında da kırılmaya yol açtı.

Özellikle ABD başta olmak üzere birçok ülkenin desteklediği YPG, bu çağrı sonrasında geri adım atmak zorunda kaldı. Bu gelişmelerin ardından, Suriye hükümeti ile PKK’nın Suriye kolu olarak bilinen SDG/YPG arasında kritik bir toplantı gerçekleştirildi.

SDG VE ŞAM YÖNETİMİ ANLAŞTI

Suriye hükümetini Başkan Ahmed Şara’nın, SDG’yi ise Mullahem Abdi’nin temsil ettiği görüşmelerde, taraflar geniş kapsamlı bir mutabakata vardı. Anlaşma; siyasi temsil, Kürt toplumunun statüsü, ateşkes süreci ve askeri entegrasyon gibi konuları kapsıyor.

Anlaşmaya göre, SDG artık Suriye devlet kurumlarına entegre olacak. Bu önemli gelişme, Suriye Cumhurbaşkanlığı tarafından kamuoyuna duyuruldu.

İŞTE 8 MADDELİK ANLAŞMA

1. Tüm Suriyelilerin, dini veya etnik kökenlerine bakılmaksızın, liyakat temelinde temsil edilme ve siyasi katılım haklarını güvence altına almak.

2. Kürt topluluğunu, Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olarak tanımak ve anayasal haklarını garanti altına almak.

3. Tüm Suriye topraklarında ateşkes sağlanması.

4. Suriye’nin kuzeydoğusundaki tüm sivil ve askeri kurumların, sınır kapıları, havaalanları, petrol ve gaz sahaları da dahil olmak üzere, devlet yönetimine entegrasyonu.

5. Tüm yerinden edilmiş Suriyelilerin, devlet koruması altında kendi memleketlerine geri dönmelerinin sağlanması.

6. Suriye’nin, Esad’ın artıkları ve güvenlik ile birliğine yönelik tüm tehditlere karşı mücadeleye destek verilmesi.

7. Bölünme çağrılarını, nefret söylemlerini ve anlaşmazlık çıkarma girişimlerini reddetmek.

8. Anlaşmanın uygulanması için komiteler, yıl sonuna kadar çalışarak anlaşmayı hayata geçirecek.