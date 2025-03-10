SDG ile Suriye hükümeti anlaştı: Tüm Suriyeliler yurtlarına dönebilecek

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan Terörsüz Türkiye süreci, sınır ötesinde de yankı buldu. PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın örgüte yönelik "silah bırakma" çağrısı, Suriye’de de taşları yerinden oynattı.

Özellikle ABD ve bazı Batılı ülkelerden destek gören YPG, bu çağrının ardından zemin kaybetti. Sürecin etkileri, Suriye yönetimi ve PKK’nın Suriye uzantısı SDG/YPG arasında kritik bir görüşmeye zemin hazırladı.

YPG İLE ŞAM, MASAYA OTURDU

Suriye hükümeti adına Başkan Ahmed Şara, YPG adına ise Mullahem Abdi’nin temsil ettiği görüşmeler sonucunda taraflar, geniş kapsamlı bir mutabakata vardı. Anlaşma; siyasi temsil, Kürt toplumunun statüsü, ateşkes süreci ve askeri entegrasyonu içeren önemli düzenlemeleri kapsıyor.

Varılan anlaşma doğrultusunda, YPG artık resmi olarak Suriye devlet kurumlarına entegre edilecek. Suriye Cumhurbaşkanlığı tarafından duyurulan bu gelişme, ülkede yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

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MÜLTECİ SURİYELİLER, ÜLKELERİNE GERİ DÖNEBİLECEK

Anlaşma metninde dikkat çeken bir diğer madde ise 5. madde:

Tüm yerinden edilmiş Suriyelilerin, devlet koruması altında kendi memleketlerine geri dönmelerinin sağlanması.

Böylelikle başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerde mülteci durumundaki milyonlarca Suriyeli, herhangi bir engel olmadan yurtlarına geri dönebilecek.