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Haber Merkezi

Suriye'de başlayan yeni dönem, yeni anlaşmaları da beraberinde getirdi.

Suriye'de dün bu kapsamda da tarihi bir gelişme yaşandı.

Kuzey Suriye'de yıllardır PKK'nın uzantısı olarak faaliyet gösteren SDG, Suriye hükümeti ile anlaştı.

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Ferhad Abdi Şahin arasında, Suriye topraklarının birliğini vurgulayan ve bölünmeyi reddeden bir anlaşmanın imzalandığı bildirildi.

Bu anlaşmanın imzalanmasından sonra sokaklara çıkan halk, sabah kadar kutlamalar yaptı.

SURİYE HALKI ANLAŞMAYI KUTLADI

Yapılan anlaşmanın ardından Suriye sokaklarında kutlamalar sabaha kadar sürdü.

Haseke ve Kamışlı’da sokağa çıkan Suriyeli vatandaşlar, "Suriye birdir" sloganları atarak, yeni Suriye'nin bayrağını dalgalandırdı.

Halep’in Kürt mahallesi Eşrafiye’ye Suriye bayrağı asıldı.

Birbirine sevinç içerisinde sarılan Suriye halkı, haritanın yeniden tek renk olmasını kutladı.

CAMİLERDE SELALAR OKUNDU

Deyrizor, Rakka, Tartus gibi şehirlerde binlerce kişi sokaklara döküldü. Havai fişekler atıldı, özgürlük sloganları yankılandı.

Camilerde selalar okundu. Gece boyu süren kutlamalar sabaha karşı son buldu.

SURİYE HARİTASI YEŞİLE DÖNDÜ

Suriye hükümeti ile YPG/SDG arasında imzalanan anlaşmanın ardından, Suriye haritası tamamen yeşil renge büründü.