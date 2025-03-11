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Haber Merkezi

Dün akşam saatlerinde Suriye'de tarihi bir gelişme yaşandı.

Kuzey Suriye'de yıllardır PKK'nın uzantısı olarak faaliyet gösteren SDG, Suriye hükümeti ile anlaştı.

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Ferhad Abdi Şahin arasında, Suriye topraklarının birliğini vurgulayan ve bölünmeyi reddeden bir anlaşmanın imzalandığı bildirildi.

Suriye Cumhurbaşkanlığı’nın X hesabından yapılan fotoğraflı paylaşımda, anlaşmanın Suriye Arap Cumhuriyeti kurumlarına entegrasyon ile toprak birliğini öngördüğü ve bölünmeyi reddettiği ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, imza atılan anlaşma metnine de yer verildi.

Metinde "Suriyelilerin, dini ve etnik kökenlerinden bağımsız olarak, liyakate dayalı şekilde siyasi süreçlere ve devlet kurumlarına katılım ve temsillerinin güvence altına alındığı" kaydedilirken "Kürt toplumu, Suriye devletinin asli bir bileşenidir ve Suriye devleti, vatandaşlık hakkını ve tüm anayasal haklarını garanti altına alır." maddesine yer verildi.

Türkiye'nin oyun kurucu konumda olduğu bölgede yaşanan bu gelişme, Türkiye ve Orta Doğu medyası kadar Batı medyasında da büyük yankı uyandırdı.

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BATI MEDYASINDA 4. MADDE ÖN PLANA ÇIKTI

Özellikle İngiltere ve Fransa merkezli haber kanallarında gelişme son dakika haber olarak izleyiciye aktarıldı.

Haberlerde ağırlıklı olarak anlaşmanın 4. maddesi olan "Bölgede faaliyet gösteren tüm sivil ve askeri kurumlar Suriye yönetimine bağlanacak. Sınır kapıları, havaalanları, petrol ve gaz sahaları da dahil olmak üzere, tüm kritik noktalar merkezi yönetimin kontrolüne alınacak." ifadelerine dikkat çekildi.

France 24 kanalında yer verilen haberde Suriye'de birliğin sağlandığı bilgisi verildi.

Haberde, anlaşmanın ülkede canlandırılmak istenen mezhep savaşı girişimlerinden hemen sonra yapılmasına da dikkat çekildi.

Le Monde'de de haber ilk sıralarda yer aldı.

Anlaşma anından bir fotoğrafla servis edilen Haberde Suriye'deki doğal enerji kaynaklarının kullanım durumuna dikkat çekildi.

Anlaşma metnine değinen haberde, "Metinde, yıl sonuna kadar 'Suriye'nin kuzeydoğusundaki sınır karakolları, havaalanı ve petrol-doğalgaz sahaları dahil tüm sivil ve askeri kurumların entegrasyonu' öngörülüyor." ifadelerine yer verildi.

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"PETROL VE DOĞALGAZ ŞAM YÖNETİMİNİN ELİNE GEÇTİ"

İngiliz Reuters'in de son dakika geçtiği haberde, ilk analiz metninde yine Suriye'nin kaynaklarının kullanım konusu ön plana çıkartıldı.

Haberin daha ilk satırlarında "Pazartesi günü imzalanan anlaşma, SDG'nin kontrolündeki sınır kapılarının, bir havaalanının ve doğu Suriye'deki petrol ve doğalgaz sahalarının Şam yönetiminin eline geçmesini öngörüyor." ifadelerine yer verildi.