Şeb-i Arus ne demek, önemi nedir? Şeb-i Arus ne zaman başlar?

Şeb-i Arus ne demek, önemi nedir? Şeb-i Arus ne zaman başlar?

Mevlana Celaleddin Rumi ölüm yıl dönümü olarak bilinen Şeb-i Arus, her yıl belli tarihlerde milyonlarca kişi tarafından hatırlanıyor. Peki Şeb-i Arus nedir, ne zaman başlar, işte detaylar..

Milyonlarca kişi özellikle sosyal medyada sık sık paylaşılmaya başlayan Konya ve mevlevi fotoğraflarının ardından bunun sebebini araştırmaya başladı.

“Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri” olarak adlandırılan törenler, halk arasında Şeb-i Arus Şenlikleri olarak anılmaktadır.

ŞEB-İ ARUS NE DEMEK?

Şeb-i Arus kelimesi “Düğün Gecesi” demektir. Mevlana ölüm gününü “Hakk’a vuslat” yani “Yaratana Kavuşma”, "Düğün Günü-Gecesi" saymıştır.

Mevlana, ölümle ilgili “Herkes ayrılıktan bahsetti, bense vuslattan” der. Ölümü kişinin aslına dönüşü, kaynağının ilahi bir cevher olması nedeniyle “Allah’a dönüş” olarak yorumlar.

Bir başka ifadeyle ölüm “cismin ortadan kalkması değil, Allah’a doğru uçmasıdır”. Ölüm, Müslümanlık öncesi Türklerde de aynı şekilde ifade edilir.

ŞEB-İ ARUS NE ZAMAN BAŞLAR?

17 Aralık 1273 tarihinde ölen Mevlana'yı daha iyi anlamak ve anmak için de 7-17 Aralık tarihleri Mevlana Haftası olarak kabul edilir.

Konya’da her yıl düzenlenen Mevlana’yı anma törenleri kapsamında gerçekleştirilen sema gösterisi, bu yıl pandemi nedeniyle 2 gün ve seyircisiz gerçekleşecek.

SEMA AYİNİ NEDİR?

Mevlana'nın anıldığı törenlerde icra edilen sema ayini, Mevleviliğin temel felsefesini yansıtan önemli sembolleri içeriyor.

Sema genel olarak, kainatın oluşumunu, insanın alemde dirilişini, Yüce Yaratıcı'ya olan aşk ile harekete geçişini ve kulluğunu idrak edip "insan-ı kamil"e doğru yönelişini ifade ediyor.

Asırlardır Mevlevi dervişlerince icra edilen ayinlerde semazenlerin giydiği kıyafetler de bu felsefenin önemli sembolleri arasında yer alıyor.

Benliğinden ölü olan Mevlevi dervişinin, başındaki sikkesi nefsinin mezar taşı, giydiği beyaz tennuresi kefeni, sırtındaki hırkası ise kabri olarak kabul ediliyor.

Semazen, ayin sırasında üstündeki siyah hırkayı çıkararak, sembolik olarak hakikate doğarken, kollarını bağlayarak da bir rakamını temsil ediyor. Derviş, böylece Allah'ın birliğine de şehadet etmiş oluyor.

Semahane kainatı, sağ tarafı; görünen ve bilinen madde alemini, sol tarafı ise mana alemini temsil ediyor. Kudümün ilk vuruşu "Ol" emrinin anlatımını, ney "insan-ı kamil", neyin üflenmesi ise İsrafil'in "Sur"u üflemesini simgeliyor.