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- Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı hayatını kaybetti
Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı hayatını kaybetti
Giresun'un AK Partili Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, kanser tedavisi gördüğü İstanbul'da yaşamını yitirdi.
- Haber Merkezi
- 25.07.2022 - 18:09
AK Parti Şebinkarahisar Belediye Başkanı uzun bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu.
AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı, AA muhabirine, rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da tedavi gören Yılancı'nın, bugün yaşamını yitirdiğini söyledi.
Çarşamba günü son yolculuğuna uğurlanacak
Yılancı'nın 27 Temmuz Çarşamba günü Şebinkarahisar ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacağını belirten Tatlı, Yılancı'ya Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.
Şahin Yılancı, 2009 yılından bu yana Şebinkarahisar Belediye Başkanlığı görevini sürdürüyordu.