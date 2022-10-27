Şebnem Fincancı'nın avukatı: Dededen, atadan kalan birkaç mermi

Gözaltına alınan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın evinde kalaşnikof mermileri bulundu. Fincancı'nın avukatı, bulunan mermilerin dededen kalma olduğunu iddia etti.

Türk Tabipleri Birliği Başkanı (TTB) Şebnem Korur Fincancı, Türk askerinin PKK'ya yönelik kimyasal silah kullandığı iftirasını atmıştı.

Bu çirkin iftiradan sonra başlatılan soruşturma sürecinde Şebnem Korur Fincancı, dün gözaltına alınıp, bugün adliyeye sevk edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında, Fincancı'nın evinde arama yapıldı.

Kalaşnikof mermileri ele geçirildi

Yapılan aramada, Fincancı'nın kütüphanesinde örgütsel bir kitap ile tabanca ve kalaşnikof mermileri ele geçirildi.

"Eğitim materyali olarak kullanabilecek fişekler"

Gözaltı haberiyle ilgili konuşan Fincancı'nın avukatı Meriç Eyüboğlu, "Fişekler babasından kalan ruhsatlı silaha ait. Babasının ölümü sonrasında, yani 14 yıl önce, bu silahı tutanak karşılığı karakola teslim etmiş, belli ki silaha ait bir adet fişek kutusu gözden kaçmış. 14 yıl geçtiği için Şebnem Hoca'nın ayrıntıları hatırlaması elbette mümkün değil. Yanı sıra adli tıp uzmanı bir akademisyen olarak eğitim materyali olarak kullanabilecek fişekler ‘örgüt materyali’ diye lanse ediliyor, paylaşılıyor." dedi.

TTB Genel Sekreteri: Dededen, atadan kalan birkaç mermi

Gözaltının ardından basın toplantısı düzenleyen Türk Tabipleri Birliği ve meslek örgütleri, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın ifadesinin alınıp serbest bırakılmasını talep ettiklerini bildirdi.

"Mermiler dededen kalma"

Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Vedat Bulut, Fincancı'nın gözaltına alındığı süreçte evindeki aramalarda bulunan 7.62 mermilerin dededen kalma olduğunu iddia etti.

"Hocamızın ailesinde böyle koleksiyon malzemeleri var"



Mermilerin atadan kalma olduğunu söylen Vedat Bulut, "Dededen ve atadan kalan birkaç mermiyi kriminalize ederek sunmak son derece yanlış. Kınıyoruz. Hepinizin bilmenizi istediğimiz şey o. Hocamızın ailesinde böyle bir koleksiyon malzemeleri var." diye konuştu.

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