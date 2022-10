Şebnem Korur Fincancı kimdir? TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı mı, neden tutuklandı?

TSK'ya 'kimyasal silah kullandı' iftirası attığı bilinen Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı. Peki TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı kimdir, tutuklandı mı?

TSK'ya 'kimyasal silah kullandı' iftirasında bulunan Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınması sonrası hayatı merak edildi. Fincancı'nın son olarak PKK'nın yayın organında açıklama yaptığı biliniyordu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın ardından Financı gözaltına alındı. Peki Şebnem Korur Fincancı kimdir, tutuklandı mı?

Şebnem Korur Fincancı tutuklandı mı?

PKK'nın yayın organlarından birine katılan ve TSK ve Mehmetçik'e iftira atan Fincancı, görüntüleri izlediğini söyleyerek "kimyasal kullanılmış" demişti. Fincancı "Daha önce de incelemiştim. Belliki sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan, kimyasal gazlardan, zehirli gazlardan biri kullanılmış durumda. Çok çeşitli kimyasal silahlar var. Her ne kadar kullanılması yasak ise de ne yazık ki bu yasaklanmış silahların çatışmalarda kullanıldığını da görüyoruz." ifadeleriyle dikkat çekmişti.

TTB Başkanı TSK'ya attığı kimyasal silah iftirası sonrası gözaltına alınan isim, hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre açılan soruşturma, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçları sebebiyle açıldı.

Şebnem Korur Fincancı kimdir?

1959 senesinde İstanbul'da dünyaya gelen Fincancı, eğitimini İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde tamamlamıştır. Fincancı Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası, Türk Patoloji Derneği, Forensic Science Society (İngiltere), Académie Internatıonale de Médecine Légale et de Médecine Sociale, International Academy of Legal Medicine, New York Academy of Sciences, İnsan Hakları Eğitimi On Yılı Ulusal Komitesi Cezaevleri Çalışma Grubu, Association de Droit Penale Internationale, Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu ve benzeri kurumlarda görev almıştır.

2016 yılında "terör örgütü propagandası yapmak" suçlaması ile tutuklanan Fincancı için mahkeme tarafından gerekçe olarak, "üç kişinin gazetenin genel yayın yönetmenliğini üstlendikleri tarihlerde yayımlanan haber içerikleri ve görsellerde silahlı terör örgütü PKK/ KCK veya bu örgüte bağlı alt yapılanmaların propagandası mahiyetinde yazılar yazıldığı, örgüt adına suç işleyen, güvenlik güçleriyle çatışan kişilerin övüldüğünün anlaşıldığı" ifade edilmiştir. TTB Başkanı Fincancı sonrasında 30 Haziran 2016 tarihinde tahliye edilmiştir.