Şebnem Korur Fincancı'nın kimyasal silah iftirası tepki çekti

PKK'lı teröristlerin TSK tarafından kimyasal silahlarla öldürüldüğünü iddia eden TTB Başkan'ın Fincancı, TTB'nin varlığının yeniden sorgulanmasına neden oldu.

PKK'ya sempatizyanlığı ile tanınan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.

Geçtiğimiz gün terör örgütü PKK'nın kanalında, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda öldürülen 17 teröristi aklamaya çalışan Fincancı'nın, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni de (TSK) bu operasyonlarda kimyasal silah kullanmakla suçlaması, kamuoyunun gündemine oturdu.

"Cesetleri inceledim"

Öldürülen teröristlerin cesetlerini incelediğini söyleye Fincancı "Sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan birisi kullanılmış durumda. Çok çeşitli kimyasal silahlar var. Her ne kadar kullanılması yasak olsa da ne yazık ki çatışmalarda kullanıldığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Şebnem Korur'dan PKK kanalında TSK'ya iftira VİDEO

MSB yalanladı

Fincancı'nın bu açıklamalarına karşı Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaparak "Bu tür mühimmat TSK envanterinde bulunmamaktadır." ifadeleriyle söz konusu iddiaları yalanladı.

İlk vukuatı değil

Öte yandan Fincancı, söz konusu skandal açıklamalarına daha önceki söylemlerinde de yer vermişti.

Daha önce Ermenilerin soykırım yalanlarını savunup Türkiye'yi suçlayan; Fincancı, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyip, Öcalan için kurulan Öcalan'a Özgürlük Platformu"nun da kurucuları arasında yer almıştı.

Türk askerinin hendek kazan teröristlere yönelik operasyonlar düzenlediği dönemde imza toplayan isimlerden biri de olan Fincancı, Mehmetçik'i Cizre'de katliam yapmakla suçladı.

Şebnem Korur'dan PKK kanalında TSK'ya iftira