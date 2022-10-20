Şebnem Korur Fincancı'nın TSK ile ilgili sözlerine soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/YPG'nin sözde yayın organına yaptığı açıklamalar nedeniyle Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında soruşturma başlattı.

Sosyal medyada PKK'lı hesaplardan paylaşılan bir videoda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'ya yönelik operasyonunda kimyasal silah kullandığı öne sürüldü.

Devlet kanadından yapılan açıklamayla çirkin bir iftiranın atıldığı söylenirken her fırsatta terör örgütünün sözcülüğünü yapmaya soyunan Türk Tabipler Birliği, olaya müdahil oldu.

"Görüntüleri izledim, kimyasal kullanılmış"

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, görüntüleri izlediği iddiasında bulunarak, "Kimyasal kullanılmış." dedi.

Fincancı daha sonra sözlerine, "Daha önce de incelemiştim. Belli ki sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan, kimyasal gazlardan, zehirli gazlardan biri kullanılmış durumda. Çok çeşitli kimyasal silahlar var. Her ne kadar kullanılması yasak ise de ne yazık ki bu yasaklanmış silahların çatışmalarda kullanıldığını da görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Şebnem Korur'dan PKK kanalında TSK'ya iftira

Başsavcılık soruşturma başlattı

Fincancı'nın bu ifadeleri sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, süratle harekete geçti.

Başsavcılık, PKK/YPG'nin sözde yayın organına yaptığı açıklamalar nedeniyle Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında soruşturma başlattı.