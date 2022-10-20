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    Şebnem Korur'dan PKK kanalında TSK'ya iftira

    Şebnem Korur'dan PKK kanalında TSK'ya iftira

    TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, PKK'nın medya kuruluşunda katıldığı canlı yayında, TSK'nın teröristlere yönelik kimyasal silah kullandığını iddia ederek iftira attı.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2022 - 08:58
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 09:33
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    Sosyal medyada PKK terör örgütünün provokasyon ve algı hesaplarından paylaşılan bir videoda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'ya yönelik operasyonunda kimyasal silah kullandığı öne sürüldü.

    Bu çirkin iftiraya AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gerekli cevabı vererek iddiaların iftira olduğunu söyledi.

    Hükümetten yapılan açıklamalara karşı algı ve manipülasyona devam eden PKK'lılara, örgüte sempatisi ile bilinen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı da katıldı.

    Şebnem Korur'dan PKK kanalında TSK'ya iftira VİDEO

    "Görüntüleri izledim, kimyasal kullanılmış"

    Fincancı, PKK'nın yayın organlarından birine katılarak TSK ve Mehmetçik'e iftira attı.

    Görüntüleri izlediğini söyleyen Fincancı, "Kimyasal kullanılmış." dedi.

    Fincancı konuya ilişkin şu cümleleri kullandı:

    "Daha önce de incelemiştim. Belli ki sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan, kimyasal gazlardan, zehirli gazlardan biri kullanılmış durumda. Çok çeşitli kimyasal silahlar var.  Her ne kadar kullanılması yasak ise de ne yazık ki bu yasaklanmış silahların çatışmalarda kullanıldığını da görüyoruz."

    Şebnem Korur dan PKK kanalında TSK ya iftira #1


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