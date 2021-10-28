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- Şebnem Şirin'i katleden Furkan Zıbıncı tutuklandı
Şebnem Şirin'i katleden Furkan Zıbıncı tutuklandı
Denizli'de kız arkadaşı Şebnem Şirin'i boğazından bıçaklayarak ölümüne sebep olan Furkan Zıbıncı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- AA & Ensonhaber
- 28.10.2021 - 12:22
- Güncelleme : 28.10.2021 - 13:04
Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Kınıklı Mahallesi'ndeki bir apartta yaşayan 25 yaşındaki Şebnem Şirin, ayrılmak istediği erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından canice katledilmişti.
Katil Zıbıncı, olay sonrasında gözaltına alınmıştı.
Zıbıncı'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
TUTUKLANDI
Denizli Adliyesi'ne sevk edilen Zıbıncı, bina girişinde basın mensuplarının 'Neden öldürdünüz?' sorularını yanıtsız bıraktı.
Savcılık ifadesinin ardından, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılıran Zıbıncı, ifadesinde olay anını hatırlamadığını ileri sürdü.
Zıbıncı, ifadesinin ardından "canavarca hisle ve tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklandı.
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