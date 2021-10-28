Şebnem Şirin'in katili Furkan Zıbıncı'nın 6 suçtan sabıkası çıktı

23 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin'i boğazını keserek katleden sevgilisi Furkan Zıbıncı'nın, gasp ve cinsel istismardan 6 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi.

Denizli’nin Pamukkale ilçesindeki Çamlaraltı Mahallesi'nde bir apartta yaşayan Furkan Zıbıncı'nın dairesinde işlenen korkunç cinayet, dün ortaya çıktı.

23 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin, sevgilisi Furkan Zıbıncı'nın dairesinde ölü bulundu.

Genç kadının cenazesi morga kaldırılırken, yapılan otopside boğazı kesilerek katledildiği belirlendi.

YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından aracına binerek kaçan cinayet şüphelisi Furkan Zıbıncı, polis ekipleri tarafından kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı.

GASP VE CİNSEL İSTİSMAR DAHİL 6 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusu tamamlanan cinayet zanlısı Furkan Zıbıncı, bu sabah güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Adliye girişinde soruları cevapsız bırakan Furkan Zıbıncı'nın, ‘gasp ve cinsel istismar’ olmak üzere 6 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.

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OLAYI HATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ

İfadesinde, Şebnem Şirin ile birlikte yemek yedikten sonra aparta gittiklerini söyleyen Furkan Zıbıncı'nın, eve gittikten sonra her şeyin normal olduğunu ama ne olduysa sabah olduğunu ancak olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi.



