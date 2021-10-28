Euro
11.1171
0.82%
Dolar
9.5912
1.17%
Altın
556.7
1.59%
Borsa
1.52
0.06%
Bitcoin
582.000
1.90%
BTXN Coin
24.80
17.53%
14ºC
İstanbul
Çok bulutlu 14 C
    Şebnem Şirin'in katili Furkan Zıbıncı'nın 6 suçtan sabıkası çıktı

    Şebnem Şirin'in katili Furkan Zıbıncı'nın 6 suçtan sabıkası çıktı

    23 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin'i boğazını keserek katleden sevgilisi Furkan Zıbıncı'nın, gasp ve cinsel istismardan 6 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi.
    • İHA
    • 28.10.2021 - 10:39
    • Güncelleme : 28.10.2021 - 11:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Denizli’nin Pamukkale ilçesindeki Çamlaraltı Mahallesi'nde bir apartta yaşayan Furkan Zıbıncı'nın dairesinde işlenen korkunç cinayet, dün ortaya çıktı.

    23 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin, sevgilisi Furkan Zıbıncı'nın dairesinde ölü bulundu.

    Genç kadının cenazesi morga kaldırılırken, yapılan otopside boğazı kesilerek katledildiği belirlendi.

    YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

    Olayın ardından aracına binerek kaçan cinayet şüphelisi Furkan Zıbıncı, polis ekipleri tarafından kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı.

    Şebnem Şirin in katili Furkan Zıbıncı nın 6 suçtan sabıkası çıktı #1

    GASP VE CİNSEL İSTİSMAR DAHİL 6 SUÇ KAYDI ÇIKTI

    Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusu tamamlanan cinayet zanlısı Furkan Zıbıncı, bu sabah güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

    Adliye girişinde soruları cevapsız bırakan Furkan Zıbıncı'nın, ‘gasp ve cinsel istismar’ olmak üzere 6 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.

    Şebnem Şirin'in katili Furkan Zıbıncı'nın 6 suçtan sabıkası çıktı VİDEO

    Şebnem Şirin in katili Furkan Zıbıncı nın 6 suçtan sabıkası çıktı #2

    OLAYI HATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ

    İfadesinde, Şebnem Şirin ile birlikte yemek yedikten sonra aparta gittiklerini söyleyen Furkan Zıbıncı'nın, eve gittikten sonra her şeyin normal olduğunu ama ne olduysa sabah olduğunu ancak olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

    Şebnem Şirin in katili Furkan Zıbıncı nın 6 suçtan sabıkası çıktı #3

    Şebnem Şirin in katili Furkan Zıbıncı nın 6 suçtan sabıkası çıktı #4

    Şebnem Şirin in katili Furkan Zıbıncı nın 6 suçtan sabıkası çıktı #5

    Şebnem Şirin in katili Furkan Zıbıncı nın 6 suçtan sabıkası çıktı #6

    Şebnem Şirin in katili Furkan Zıbıncı nın 6 suçtan sabıkası çıktı #7

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir