İHA

Futbolda vurgun...

Türkiye uzun zamandır Seçil Erzan davasını konuşuyor.

"Futbolda büyük fon vurgunu" olarak geçen ve Türkiye'nin gündemine oturan Seçil Erzan'ın yargılandığı dava sürüyor.

Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da aralarında bulunduğu davada Erzan, bugün hakim karşısına çıktı.

DAVADA ARAR KARAR AÇIKLANDI

Seçil Erzan'ın davasında ara karar açıklandı. Mahkeme, Erzan’ın genel müdürü ve yardımcısı hakkında zorla getirme kararı verdi.

FUTBOLCULAR YENİDEN İFADE VERECEK

Ayrıca Fatih Terim, Fernando Muslera, Arda Turan gibi pek çok kişinin birleşen dosya kapsamında tekrar ifade vermelerine hükmedildi.

"TAHLİYEMİ TALEP EDİYORUM"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Seçil Erzan, “Önceki ifadelerimi tekrar ederim, tahliyemi talep ediyorum. Annemi özledim, ona bakacak kimse yok ev hapsi cezası almak istiyorum. Ekonomik olarak çok zor durumdayım” dedi.

Erzan devam eden ifadesinde şunları söyledi:

"KONUŞTUĞUMUZ FAİZİN BANKACILIK ÜRÜNÜ OLMADIĞINI BİLİYORLARDI"

İddiaları kabul etmiyorum. Sayın Başkan benim hiçbir zaman birini aldatma durumum olmadı. Hile kastım olmadı. Veremeyeceğimi düşünerek herhangi bir menfaat için hareket etmedim. Verdiğim kağıtlarda faizler de yazıyordu.



Fazlasıyla kazandırdığım paralarda da kimseden bir tek kağıt almadım. Niyetimin ödeme yönünde olduğunu görün. Bankacılık hayatım boyunca çalışkan biriydim.



İnsanlara paralar kazandırdım. Piyasa koşulları içerisinde paralarının fazlasını kazandırdım. Paraların hiçbirisi bana resmi bir bankacılık işlemi için teslim edilmedi.



Konuştuğumuz faizin bankacılık ürünü olmadığını herkes biliyordu. Al-ver ilişkisi de bankacılık sistemi dışında oldu. Bu kişiler bankadan kayıt içi alamayacakları parayı, kayıt dışına çıkardılar.

"FATİH TERİM VE BİR SÜRÜ İNSAN ANA PARADAN FAZLASINI ALDI"

En başından en sonuna kadar geri ödeme iradesindeydim. Bugün de geri ödeme iradesini gösteriyorum. Herkesten çok ben istiyorum. Müşteki olan ya da sanık olarak bulunan ya da söz edilmesine rağmen müşteki ya da sanık olmayan 30 ayrı kişiye kat be kat faiz ödedim. Bu 30 kişiden 13 kişi bu iddianamede yer alıyor. Fatih Terim ve bir sürü insan ana parasından fazlasını aldı.



Ayhan Akman’a, Semih’e ödediğim fazla paralardan suçlanmıyorum değil mi? Kısmi ödeme yaptıklarım var. Selçuk İnan, Muslera, Burhan Taşpolat, Pınar Güzel, kısmi ödeme aldı. Bu da geri ödeme iradesini gösteriyor. Maalesef ki ana parası tamamlanmamış ve hiç para alamayan insanlar var. Emre Belözoğlu ana parasından hiç almadı. Doğruları söylüyorum. Bu futbolcular birbirlerini ikna ederek bana geldiler. Benim merhaba diyemediğim Muslera’nın parasını almam mümkün değil.



Ben bu insanlarla savaşmak istiyorum, hukuk mücadelesi vermek istiyorum. Bana sürekli eziyet ettiler. Beni öldürmediler ama öldürmekten beter ettiler. Dayanamıyorum artık, 21 aydır tutukluyum. Hasta bir annem var, benden başka kimsesi yok. Her türlü adli kontrole razıyım. Lütfen beni tahliye edin. 30 ayrı kişi beni dolandırdı. Semih Kaya’ya neden gidilmiyor. Emre Belözoğlu’nun 700 bin doları Semih Kaya’da.

ERZAN'IN GENEL MÜDÜR VE YARDIMCISINA ZORLA GETİRME KARARI DA ÇIKTI

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Seçil Erzan’ın tutukluluk halinin devamına karar verirken, sanıklar Hakan Ateş ile Mehmet Aydoğdu’nun zorla getirilerek savunmalarının alınması için yazı yazılmasına hükmetti.

"BİRLEŞEN DOSYA İÇİN" İFADE VERECEKLER

Fatih Terim, Selçuk İnan, Cüneyt Demir, İbrahim Kocabaldır ve Ömer Kahraman’ın birleşen dosya kapsamında talimat aracılığıyla şikayetlerinin alınmasına karar veren heyet, aralarında Arda Turan, Buse Terim, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Volkan Bahçekapılı’nın da bulunduğu 20 kişinin ise şikayetlerinin alınması için duruşma salonunda hazır edilmesine hükmetti.

Mahkeme ayrıca, müşteki sanık Süleyman Aslan’ın savunmasının alınması için hakkında yakalama kararı çıkarılmasına da hükmederek duruşmayı 21 Nisan tarihine erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Seçil Erzan'ın bir bankanın Levent'teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayalı 2 milyon dolar alarak yüksek kar vaadiyle yeniden kendisine iade edeceğini bildirdiği kaydediliyor.

İddianamede, para karşılığında yazılı evrak verildiği ancak müşteki Çeviker'in daha sonra Erzan'a ulaşmaya çalışsa da bunun gerçekleşmediği, durumu bankaya bildirdiği, banka tarafından araştırma yapıldığı, Erzan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ifade ediliyor.

Sanık Erzan'ın bu yöntemle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, yüksek kar getirisi olan güvenilir bir fon bulunduğunu ve kamuoyunda tanınan Fatih Terim ve Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek, müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği anlatılan iddianamede, gerçekte ise böyle bir fonun hiç olmadığının tespit edildiği belirtiliyor.

İddianamede, Erzan'ın, müştekilerin verdiği paralara ilişkin sahte belgeler oluşturduğu, bu belgelere bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atıp müştekilere teslim ettiği ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği kaydediliyor.

İSTENİLEN CEZALAR

Sanık Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 109 yıldan 358 yıla kadar hapsi isteniyor.

Sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün de aynı suçlardan 3 ile 98 yıl arasında hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, sanık Rüya Sağır'ın ise "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede, Süleyman Aslan ve Mojtaba Haghani'nin "tefecilik" suçundan ayrı ayrı 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis ve 500 günden 5 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılması talep edilirken, Nur Erkasap'ın ise "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık" suçundan 9 yıldan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan ve bu dava dosyasıyla birleştirilmesine karar verilen iddianamede ise Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun 24 müştekiye karşı "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri iddiasıyla 72'şer yıldan 240'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.