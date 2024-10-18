Seçil Erzan davasında karar: Tutukluluk halinin devamına hükmedildi

İHA

Yüksek kârlı güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 30'dan fazla kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın yargılanmasına devam edildi.

Yargılama çerçevesinde İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesince, davanın tek tutuklu sanığı Seçil Erzan hakkında tutukluluk incelemesi yapıldı.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA HÜKMEDİLDİ

Dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde, sanık Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Öte yandan, davanın görülmesine ise 15 Kasım tarihinde İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.