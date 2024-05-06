Seçil Erzan davasında yeni iddianame: Cezası artmaya devam ediyor Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 26 mağdurun dolandırıldığı davaya ilişkin, bir yeni iddianame daha eklendi.

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DHA

Türkiye, günlerce futbolcuları kandıran ve büyük bir vurguna imza atan Seçil Erzan'ı konuştu.

Hakkında 275 yıla kadar hapis istenen Erzan, aralarında Fatih Terim ve Arda Turan gibi isimlerin olduğu binlerce kişiyi dolandırdı.

Bu dolandırılma davası sürerken, İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Seçil Erzan'ın arasında bulunduğu 2’si tutuklu 7 sanıklı davayla bağlantılı olarak bir yeni iddianame daha hazırlandı.

Soruşturmayı yürüten savcılıkça hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edilerek dosyanın birleştirilmesine karar verildi.

"Ünlü isimlerinde içinde olduğu bir fondan bahsetti"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Fatih Altıntaş şikayetçi olarak yer aldı. Altıntaş, ifadesinde Erzan’ı eşinin annesinin akrabası olmasından dolayı tanıdığını anlattı.

Altıntaş, Seçil Erzan’ın 2023 yılında kendisine ulaşarak ünlü isimlerin de içinde olduğu bir fondan bahsettiğini ve yatırırım yapmasını istediğini aktardı. Fatih Altıntaş, Şubat 2023’te Seçil Erzan’a 78 bin dolar verdiğini, karşılığında ise herhangi bir belge almadığını, Erzan’ın fona yatırımcı bulması halinde kendisine de kâr payı vereceğini söylediğini ifade ederek şikayetçi olduğunu anlattı.

İstenen ceza artmaya devam ediyor

Savcılık, Erzan hakkında "Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında Dolandırıcılık" suçundan düzenlediği iddianameyi, ana davanın görüldüğü İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.

Mahkeme, yeni iddianamelerin ana dosyayla birleştirilmesine hükmetti. Böylece 26 olan mağdur sayısı 27’ye yükselirken, Seçil Erzan için istenen ceza talebi de 87 yıldan 285 yıla yükseldi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)