Seçil Erzan davasında yeni iddianame! Mağdur sayısı 28'e yükseldi Aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 27 mağdurun dolandırıldığı iddiasına ilişkin davaya, bir yeni iddianame daha eklendi. Böylelikle davada mağdur sayısı 28’e yükselirken, Seçil Erzan için istenen hapis cezası ise 90 yıldan 295 yıla çıkmış oldu.

DHA

Türkiye'nin günlerce konuştuğu futbolcuları kandıran ve büyük bir vurguna imza atan Seçil Erzan davasında yeni bir gelişme yaşandı..

Erzan, aralarında Fatih Terim ve Arda Turan gibi isimlerin olduğu binlerce kişiyi dolandırdı.

Bu dolandırılma davası sürerken,Seçil Erzan'ın arasında bulunduğu 2’si tutuklu 7 sanıklı davayla bağlantılı olarak bir yeni iddianame daha hazırlandı.

Soruşturmayı yürüten savcılıkça hazırlanan, iddianame mahkeme tarafından kabul edilerek dosyanın birleştirilmesine karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cüneyt Demir şikayetçi olarak yer aldı.

Kapalı Çarşı'dan parayı almaya bankanın logolu aracıyla geldiği ortaya çıktı

Demir ifadesinde Seçil Erzan’ın kendisine arkadaşı vasıtasıyla ulaştığını, Çorlu’da hesap açmak yerine İstanbul’da müdürü olduğu şubede hesap açması için ikna ettiğini anlattı.

İfadesinde Demir, yaklaşık 2 milyon 900 bin lira civarında parasını dövize çevirerek 150 bin doları Erzan’a Kapalı Çarşı yakınlarında elden teslim ettiğini anlattı. Erzan’ın yanında Denizbank logolu bir araçla geldiğini aktaran Cüneyt Demir, Seçil Erzan’dan herhangi bir belgede almadığını ifade etti.

Şüphelenince parasını geri isteyenleri oyaladı

Cüneyt Demir banka müdür Erzan’ın kendisine ünlü futbolcularında içinde olduğu bir fondan bahsettiğini, yüksek karı olduğunu ve parasını bu fona yatıracağını söylediğini anlattı.

Demir, bundan şüphelendiğini ve parasını gerisi istediğinde Erzan’ın parasını fona yatırdığını ve fondan çıkarmak için sürekli ileri tarihli kısa tarihler verdiğini vurguladı.

Erzan’ın sürekli kendisini oyaladığını en sonunda ise Nisan 2023 tarihinde bankaya gittiğinde Seçil Erzan’ın gözaltına alındığını öğrenince şikayetçi olduğunu anlattı.

Mağdur sayısı 28 oldu, hakkında istenen cezası da 295 yıla çıktı

Savcılık, Erzan hakkında "Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında Dolandırıcılık" suçundan düzenlediği iddianameyi, ana davanın görüldüğü İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.

Mahkeme, yeni iddianamelerin ana dosyayla birleştirilmesine hükmetti. Böylece 27 olan mağdur sayısı 28’e yükselirken, Seçil Erzan için istenen ceza talebi de 90 yıldan 295 yıla kadar hapis istemine çıkmış oldu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)