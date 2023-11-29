Seçil Erzan dosyasında en önemli ayrıntı geldi! Odasına bakın hangi isimler girmiş... Futbol ve iş dünyasındaki milyon dolarlık vurgunla ilgili soruşturma devam ederken Seçil Erzan’ın odasına gelen isimlerin banka içindeki fotoğraflarına ulaşıldı.

İHA

Türkiye'nin şu sıralar sıkça karşılaştığı isim Seçil Erzan.

Erzan, futbol dünyasındaki önemli isimlere fon vadiyle büyük bir vurgun yaptı.

Her geçen gün yeni bir ayrıntının ortaya çıktığı dolandırıcılık olayına ilişkin bir gelişme daha yaşandı.

Odaya giren isimler

"Fatih Terim fonu" vurgunu olarak anılan olayda, Seçil Erzan’ın odasına gelen isimlerin banka içindeki fotoğraflarına ulaşıldı.

Teknik direktörler; Selçuk İnan, Emre Belözoğlu, Arda Turan, iş adamı Atilla Baltaş, Fatih Terim'in damadı Volkan Bahçekapılı, tercüman Musa Mert Çetin, Mert Zeydanlı, Kemal Tanın Yılmaz, İsmail İbrahim Çağlar ve Mojtaba Haghani gibi isimlerin banka içindeki görüntülerinde, mağdur olanların her biri ayrı ayrı şubeye giriş yapıyor.

Son kez bankaya girdiği anlar

Kapalı devre güvenlik kamera görüntülerinden alındığı saptanan fotoğrafların, akılalmaz vurguna ilişkin yürütülen soruşturma dosyasına da girdiği öğrenildi.

Bankacı Seçil Erzan'ın şubeye son kez girdiği ve çıkıp gittiği, bir daha dönmediği o anlar da fotoğraf karelerine yansıdı.

Ne olmuştu?

Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da aralarında bulunduğu 19 kişi, "yüksek fon getirisi" vaadiyle Seçil Erzan'a paralarını emanet etti.

Seçil Erzan, parayı kendisine emanet eden kişilere banka kaşeli kağıtları da güvence mektubu olarak veriyordu.

Bu sistem adeta bir saadet zincirine dönüştü. Erzan, paraları döndürüp ödeme yapıyordu. Ancak yeni müşteri gelmeyince sistem çöktü.

"Kazandırırken Seçil'dim"

Seçil Erzan, aldığı paraların kârlarını ödeyememeye başlayınca olay adeta patlak verdi.

Bankanın 9 Nisan’da suç duyurusunda bulunmasının ardından yargı süreci başladı.

Dolandırıcılık davası İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.

Bir bankanın eski müdürü olan sanık, "Kazandırıken Seçil'dim, kazandıramayınca dolandırıcı oldum." dedi.

İşte o kareler...

Damat Volkan Bahçekapılı

Emre Belözoğlu

Selçuk İnan

Selçuk İnan

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)