Seçil Erzan, Fatih Terim ilişkisini anlattı: Hoca'ya fazla para verdim Seçil Erzan, ünlü teknik direktör Fatih Terim ile para ilişkisine dair açıklamada bulundu. Terim'e fazla para verildiğini söyleyen Erzan, "Mor valiz şoförüne verildi" dedi. Erzan ayrıca olaylar açığa çıkmasaydı gerçek bir fon kuracağını da iddia etti.

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ensonhaber.com

Gizli fon dolandırıcılığı davası bugün İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam ediyor.

Futbolcular ve iş insanlarını yaklaşık 26 milyon dolar dolandırmakla suçlanan eski bankacı Seçil Erzan 4. kez hakim karşısına çıktı.

Müşteki sıfatıyla dinlendiler

Yaklaşık 7,5 milyon dolar dolandırılan Arda Turan, 3 duruşmaya da katılmayan isimler arasındaydı.

Turan'la birlikte mazeret bildirip duruşmaya gelmeyen eski futbolcular Emre Belözoğlu, ve kaleci Fernando Muslera 4. duruşmada müşteki olarak dinlendi.

Fatih Terim ile olan ilişkisini anlattı

Kenan Taş'ın aktardıklarına göre, İstanbul 41'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Seçil Erzan, ünlü teknik direktör Fatih Terim ile para ilişkisine dair açıklamada bulundu.

"Hoca'ya fazla para verdim"

Duruşmada “Babamın kefen parasını bile aldılar. Arabamı durdurum, bagajda para var mı diye baktıkları oldu” diyen Erzan, Fatih Terim’in de fazla para verildiğini açıkladı.

Erzan, Terim’in kendisine iki parça halinde 1.3 milyon dolar verdiğini ifade ederek "Verdiği paradan fazla harcaması oldu. Hoca’nın hesabına bakılsın. Gelen para benden gelmiştir. Hoca, hesabındaki açık için Bodrum’daki villasını satacaktı. Ancak o satışı yapmadı. O para gelseydi, alacaklıların parasını ödeyecektim" diye konuştu.

Erzan, Terim’in ödenmeyen yüklü bir miktardaki kredisini uzun bir süre ötelediğini de açıkladı.

"Mor valiz şoförüne verildi"

Erzan, Terim ile diyaloğuna ilişkin şunları söyledi:

Fatih Terim’le ilgili çok şey söyleniyor. Açıklayayım. Özel bankacılıkta zarar etmişti. Bankayı değiştirmek istiyordu. 300 bin dolar teslim etti. Elden verdi, 'Sen bunu değerlendir' dedi. 1 milyon dolar getirdi sonra. 1 milyon 300 bin dolar verdi yani. 2022 Ocak ayından itibaren 2023 Nisan’a kadar yatırılan tüm tutarlar çıktığında her şey çıkar. O dönemde hocanın hesabına yatırılan tüm parayı ben verdim. 'Mor valiz Umut’a verildi' diye yazmışım zaten. O da şoförü.

"Gerçek bir fon kuracaktım"

Hoca, ekside olduğunu biliyordu. 'Para getirmeniz gerekiyor' dedim. Tüm gayrimenkulleri satıp açığını kapatıp verecekti. Ben de bu parayla SPK onaylı gerçek bir fon kuracaktım. Hem hoca kazanacaktı, hem herkes. Onun peşinde koşuyordum, Bodrum’daki evin satılması için. Hocayla bunu yüz yüze konuştuk. 1 milyon doları da eksiği olduğu için verdi zaten.

7 sanık savunma yapmıştı

Erzan'ın da aralarında bulunduğu 7 sanık önceki duruşmalarda savunma yapmıştı.

Dolandırıldıklarını iddia eden 11 kişi de müşteki sıfatıyla mahkemeye ifade verdi.

200 sayfalık rapor dava dosyasında

3’üncü duruşmanın ardından Erzan'a ait cep telefonlarında yapılan bilirkişi incelemesine ilişkin 200 sayfalık rapor da dava dosyasına dahil edildi.

Erzan'la banka yetkilileri arasındaki yazışmaların da yer aldığı raporda Fatih Terim ve Arda Turan'ın kredileri hakkında konuşmaları dikkat çekmişti.

Erzan'ın 252 yıl hapsi talep ediliyor

Sanık Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 69 yıldan 226 yıla kadar hapsi istenen ana iddianamenin ardından hazırlanan yeni iddianameyle Erzan hakkında istenen hapis cezası da yükseldi.

Erzan'ın, 77 yıldan 252 yıla kadar hapsinin talep edildiği iddianamede, sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 85 yıl arasında hapisle cezalandırılması isteniyor.