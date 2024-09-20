Seçil Erzan, Fatih Terim'den aldığı paraları başkasına ödedi Kamuoyunda "yüksek kârlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık olayına ilişkin Seçil Erzan, "Fatih Terim’den aldığınız 700 bin doları ne yaptınız?" sorusuna "O dönemde Umut Aslan, Ali Yörük gibi isimlere faiz ödedim" yanıtını verdi.

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Haber Merkezi

"Futbolda büyük fon vurgunu" olarak geçen ve Türkiye'nin gündemine oturan Seçil Erzan'ın yargılandığı dava sürüyor.

Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da aralarında bulunduğu davada Erzan, bir kez daha hakim karşısına çıktı.

Hakim karşısında ifade veren Erzan'a, Fatih Terim'den aldığı paraları ne yaptığı soruldu.

Erzan yaptığı açıklamada, Fatih Terim'den fon adı altında para almadığını ve aldığı parayla başkalarına ödeme yaptığını söyledi.

"ARAMIZDAKİ ABİ-KARDEŞ İLİŞKİSİYDİ"

"Fatih Terim’den elden para aldınız mı?" sorusuna Erzan, "Ondan fon adı adı altında para almadım. Sadece aramızdaki dostane ilişki nedeniyle 300 bin ve 400 bin dolar aldım. Bu parayı bana 'Bozcada’da ev al, arsa al, hisse senedi al sat' diye verdi. Ben de 'Yaparım' dedim ama yapamadım.

Euro Bond işleminden zarar etmişti ve bankaya çok kızmıştı. Parasını çekmeyi düşünüyordu. Aramızdaki ağabey–kardeş ilişkisinden dolayı bu 700 bin doların getirisi olarak kendisine dönem dönem ödemeler yaptım." dedi.

"5 MİLYON DOLAR VERSEYDİM ÖYLE Mİ OLACAKTI?"

"7 Nisan’da yaşanan olay nedir?" sorusuna Erzan, "Ben Fatih Terim’e hiçbir zaman hayır diyemedim. Ama benden zorla bir şey istemedi. 'Paramız var mı Seçil?' dediğinde de bana verdiği 700 bin doların faizi olarak ödemeler yaptım.

O sabah beni şubeden Rüya Sağır aradığında ruh halim berbattı. Hocanın son durumu görmek istediğini söyleyince ben de ona ödemek istediğim faizi yazdırmıştım. 5 milyon dolar deseydim öyle mi olacaktı yani?" diye yanıt verdi.

"700 BİN DOLARI FAİZ OLARAK ÖDEDİM"

Erzan, "Fatih Terim’den aldığınız 700 bin doları ne yaptınız?" sorusuna "O dönemde Umut Aslan, Ali Yörük gibi isimlere faiz ödedim." yanıtını verdi.