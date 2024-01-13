Seçil Erzan hakim karşısına çıktı: Buse Terim'i sinirlendiren soru! Futbol ve iş dünyasındaki milyon dolarlık vurgunla ilgili hakim karşısına çıkan Seçil Erzan'ın ikinci duruşması dün görüldü. Erzan'ın duruşmasında Buse Terim ve eşi Volkan Bahçekapılı da hazır bulundu.

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DHA

Türkiye günlerce futbolda vurgun davasını konuştu...

Bankacı Seçil Erzan aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Selçuk İnan gibi isimleri yüksek kar vaadiyle dolandırdı.

Dolandırıcılık olayının ayrıntıları gelmeye devam ederken Erzan, dün ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Dün, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma saat 11.30 sıralarında başladı.

Verilen aranın ardından 14.30 sıralarında yeniden başlayan duruşmada Seçil Erzan'ın savunmasının ardından müştekilerin ifadelerine geçildi.

Duruşmaya gelenlerden birisi de Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı oldu.

"Babam Fatih Terim'le bu konuda konuşmadım"

Şikayetçi Buse Terim Bahçekapılı ifadesinde, "2 Kasım 2022 de kuzenim Terim Arıcan, benim Denizbank'ta vadeli param var dedi. Seçil Erzan fonundan bahsetti. Fonun iyi olduğunu söyledi. Ben de bu konulardan anlamadığım için kendisiyle görüştüm.

Seçil Erzan'a vadede olan paramı 190 bin doları verdim. Daha önce bu konuyu ailemle konuşmadım. Babam Fatih Terim'le bu konuda konuşmadım, soru sormadım, bahsetmedim." dedi.

Buse Terim: Erzan'dan şikayetçiyim

Sadece bankacılık işlemleri için Seçil Erzan'la konuştuğunu söyleyen Busa Terim, "Eşimin Seçil Erzan'ın bahsettiği fonu söylediğinde evet benimde param orda dedim. Ben Seçil Erzan'a para teslim etmeden önce hiç konuşmadım.

Evrak istediğimizde parayı teslim ettiğimiz gün işi nedeniyle acil çıktığı için verememiş sonrası için ise bahaneler sunulmuş. 190 bin dolar zararım var. Şikayetçiyim. Seçil Erzan, banka müdürü olmasaydı parayı kesinlikle vermezdim." açıklamasında bulundu.

Soru karşısında sinirlendi

Buse Terim'in ifadesi sonrası bir sanık avukatı söz alarak Fatih Terim'in adının fonda geçtiğini ve kendilerini uyarıp uyarmadığını sordu.

Avukat ayrıca Fatih Terim'in eski avukatı ve aynı zamanda Seçil Erzan'ın eski nişanlısı olan Candaş Gürol'un da ifadesinde, "Fatih Terim'e kırgınım" dediği kısmı hatırlatınca sinirlenen Buse Terim, "Siz Candaş bey buraya geldiğinde ona şunu sorun, madem ki Seçil hanımın bunları yaptığına uyanmış, neden müvekkillerini uyarmamış?" dedi.

Kim ne kadar kaptırdı?

Milyon dolarların havada uçuştuğu dolandırıcılık olayında tahmin edilen tahmini kayıp tutarı, Türk Lirasıyla 1 milyar 260 milyon TL civarında...

Seçil Erzan’ın dolandırdığı kişiler ve miktarları şöyle:

- Arda Turan: 13 milyon 900 bin dolar

- Emre Belözoğlu: 4 milyon 292 bin dolar

- Selçuk İnan: 1 milyon 535 bin dolar

- Nestor Fernando Muslera: 500 bin dolar

- Emrah -Emre Çolak: 3 milyon 212 bin dolar

- Buse Terim Bahçekapılı: 240 bin dolar

- Musa Mert Çetin: 75 bin dolar

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)