Seçil Erzan tarafından dolandırılan Çorlu Belediyesi Zabıta Amiri Hüseyin Eligül görevinden alındı Ünlü futbolcuları dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan banka müdürü Seçil Erzan'ın evi almasına aracılık eden ve kendisinin de dolandırıldığını söyleyen Çorlu Belediyesi Zabıta Amiri Hüseyin Eligül, görevinden alındı.

DHA

Ünlü futbolcularının da aralarında bulunduğu kişilerin milyonlarca dolar dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan banka müdürü Seçil Erzan'ın memleketi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde olaya ilişkin gelişmeler yaşanıyor.

Erzan, Önderler Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi'nde 8 Aralık 2022'de bir daire satın aldı. Erzan'ın dolandırıldığı kişiler arasında bulunduğu belirtilen Çorlu Belediyesi Zabıta Amiri Hüseyin Eligül aracılığı ile alınan dairede oturacak annesinin rahat girip, çıkabilmesi için giriş kat tercih edildi.

Erzan'a ev alması için aracı oldu

Ekonomik olarak zora düşen Erzan, aldıktan 21 gün sonra, 29 Aralık 2022'de daireyi 3 milyon TL civarında bir bedelle sattı.

Emlak danışmanları, bugün o bölgedeki daire fiyatlarının 8-10 milyon lira arasında değiştiğini söyledi.

Zabıta Amiri Eligül görevden alındı

Seçil Erzan'ın evi alıp, satmasında aracılık ettiği belirtilen Çorlu Belediyesi Zabıta Amiri Hüseyin Eligül ise görevinden alındı.

Erzan için hazırlanan iddianame adı geçen Eligül hakkında belediye, şikayet gitmesi üzerine idari soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Eligül'ün, pasif göreve çekildiği bildirildi.

550 bin dolar kaptırmıştı

Öte yandan Eligül'ün verdiği ifade ortaya çıkmıştı.

Hüseyin Eligül, Erzan'ı 20 yıldır tanıdığını belirterek, yıllardır olan birikimini, evini ve otomobilini satarak kendisine verdiğini söyledi.

Erzan'a önce birikimi olan 50 bin dolar verdiğini ifade eden Eligül, daha sonra 2016-2023 yılları arasında 550 bin dolar kadar para verdiğini, 1 milyon 760 bin lira kadar da para aldığını, başka da para almadığını anlattı.

Erzan'a toplamda 550 bin dolar kaptırdığını belirten Eligül son olarak, "Ben bu zamana kadar toplamda 2016 yılından 2023 yılına kadar 550 bin dolar kadar para verdim. 1 milyon 760 bin lira kadar para aldım. Başkaca para alamadım. 30 yıldır zabıtayım bu zamana kadar biriktirdiğim paraları, eşime kalan mirastan elde ettiğimiz paraları, oturacak ev alma hayaliyle bu şahsa verdim. Ancak şahıs, kendisini yıllardan beri tanıdığım için Denizbank’taki görevinde ötürü kendisine güvenmem sebebiyle bu güvenimi sarsarak beni mağdur etti." demişti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)