Seçil Erzan'a 550 bin dolar kaptıran zabıtanın ifadesine ulaşıldı “Fatih Terim Fonu” olarak anılan dolandırıcılığa 550 bin dolar kaptıran Çorlu Belediyesi Zabıta Amiri Hüseyin Eligül ifadesinde, Seçil Erzan'a 30 yıllık birikimini ve eşine kalan mirastan elde ettikleri paraları verdiğini söyledi.

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ensonhaber.com

İstanbul'da Denizbank eski Levent Şubesi müdürü Seçil Erzan'ın futbol dünyasından ünlü isimleri dolandırmasıyla başlayan olayın yankıları sürüyor.

Arda Turan, Selçuk İnan, Emre Çolak, Semih Kaya gibi ünlü futbolcuların Fatih Terim'in yakın ilişkileri olduğu bankacı Seçil Erzan tarafından yüksek faiz vaadiyle milyonlarca dolar dolandırılmasının ardından ortaya çıkan detaylara her gün bir yenisi daha ekleniyor.

Bu kez de Çorlu Belediyesi'nde Zabıta Amiri olarak görev yapan Hüseyin Eligül'ün, Seçil Erzan'a 550 bin dolar yani 14,5 milyon lira kaptırdığı öğrenildi.

Zabıta Amiri de dolandırıldı: 550 bin lira verdi

Bir zabıta memurunun 550 bin dolar para kaptırması merak konusu olurken, Eligül'ün ifadesi ortaya çıktı.

Emniyette 18 Ekim günü tam 7 sayfa ifade veren Hüseyin Eligül ifadesinde, Seçil Erzan’ı 30 yıldır tanıdığını söyledi.

Erzan'a ilk önce birikimi olan 50 bin doları verdiğini belirten Eligül, daha sonra ise eşine kalan mirastan elde ettikleri paraları gönderdiğini aktardı.

"30 yıllık birikimim ve eşime kalan mirastan elde ettiklerimiz"

Paraları Seçil Erzan'a ev alma hayaliyle verdiğini belirten Hüseyin Eligül, "30 yıldır zabıtayım, bu zamana kadar biriktirdiğim paraları, eşime kalan mirastan elde ettiğimiz paraları, oturacak ev alma hayaliyle bu şahsa verdim." şeklinde konuştu.

Eligül, "Ben bu zamana kadar toplamda 2016 yılından 2023 yılına kadar 550 bin dolar kadar para verdim. 1 milyon 760 bin lira kadar para aldım. Başkaca para alamadım. 30 yıldır zabıtayım bu zamana kadar biriktirdiğim paraları, eşime kalan mirastan elde ettiğimiz paraları, oturacak ev alma hayaliyle bu şahsa verdim. Ancak şahıs, kendisini yıllardan beri tanıdığım için Denizbank’taki görevinde ötürü kendisine güvenmem sebebiyle bu güvenimi sarsarak beni mağdur etti." ifadelerini kullandı.

"Banka müdürü olduğu ve kendisini kızım gibi gördüğüm için kendisine güvendim"

Erzan'a ilk olarak 50 bin dolar verdiğini de söyleyen Eligül, “Banka müdürü olduğu ve kendisini kızım gibi gördüğüm için kendisine güvendim. Bunun üzerine 2016 yılları başlarında kendisine ilk olarak yılların birikimi olan 50 bin dolar parayı Denizbank Florya şubesine giderek odasında elden teslim ettim. Kendisi bana herhangi bir hesap açmadı. Bunun sebebi faaliyetlerin özel bankacılık bölümü üzerinden yürüyeceği içinmiş. Hatırladığım kadarıyla 2016 yılında, sonra arabamı satarak yine kendisine Florya şubesine giderek 50 bin dolar para verdim." dedi.

"Eşime kalan tarlaları satarak nakde çevirdik"

Sözlerine devam eden Erigül, son olarak, "2019 yılında eşime miras olarak tarlalar kalmıştı. Bunları satarak nakde çevirdik. 100 bin dolar kadar parayı yine Seçil Erzan’a, Florya şubesinde teslim ettim. Bu tarihe kadar 15 bin TL kadar 4 defadan fazla olmamak üzere parayı elden bana teslim etmişliği vardır." ifadelerini kullandı.