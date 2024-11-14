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Haber Merkezi

"Futbolda büyük fon vurgunu" olarak geçen ve Türkiye'nin gündemine oturan Seçil Erzan'ın yargılandığı dava sürüyor.

Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da aralarında bulunduğu davada Erzan, bugün bir kez daha hakim karşısına çıkacak.

Hakim karşısında bir kez daha ifade vermeye hazırlanan Erzan, duruşma öncesi 27 sayfalık mektup yazdı.

Mektubunda tek tek isim veren ve yaşadıklarını anlatan Erzan'ın söyledikleri dikkati çekti.

"ARDA TURAN YÜKSEK FAİZ BEKLENTİSİNE GİRDİ"

Gazeteci Emrullah Erdinç'in sosyal medya hesabından paylaştığı mektuba göre Erzan, mektubunda Arda Turan için şu ifadeleri kullandı:

Yıllarca mevduat için çok sık aradığımı, ama kendisinin faiz almadığını herkesin bildiğini söyledi. Yıllar sonra birden bire benimle çalışmaya karar vermesi, gayrimenkullerini satarak, arkadaşlarından borç alarak nakit yaratma telaşına girmesi, yüksek faiz beklentisinin ispatıdır.

"VOLKAN BAHÇEKAPILI DA FAİZ TALEP ETTİ"

Erzan, Volkan Bahçekapılı hakkında ise "6 günde 400 bin dolarlık faizini alamadığı için günlük 100 bin dolar da faiz talep ederek, 'şahsi borcum ödenecektir' yazısı almıştır" dedi.

"BEN FATİH TERİM İLE ÇALIŞIYORDUM"

Mektubunda asıl çalıştığı kişinin Fatih Terim olduğunu söyleyen Erzan, "Ben Şube Müdürü Seçil Erzan olarak; Nur Erkasap'a, Volkan Bahçekapılı'ya, Emre Belözoğlu'na, Buse Teirm'e, Timur Arıcan'a, Arda Turan'a, Muslera'ya, Selçuk İnan'a gitmedim" dedi.

Erzan ayrıca Emre Belözoğlu'nu daha önce tanımadığını ve ilk olarak 18 Mart tarihinde gördüğünü de mektubuna ekledi.

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