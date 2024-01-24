Seçil Erzan'ın Arda Turan ile yeni mesajları dosyaya girdi: Ne hale düştüm... Seçil Erzan'ın ve tutuksuz sanıklardan Nazlı Can'ın cep telefonlarına ait bilirkişi raporu ortaya çıktı. Erzan'ın Arda Turan ile mesajlaşmaları da raporda yer aldı. Arda Turan'ın "Ne yapacağım Seçil, yarın gideyim sorayım tefeciye falan. Faktoring. Sinir hastası oldum bir çare söyle" şeklinde mesaj attığı görüldü.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde davanın ikinci duruşması görülmüştü.

Duruşmada, Seçil Erzan ve Ali Yörük'ün tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

Dava dosyasına Seçil Erzan'ın soruşturma aşamasında alınan diğer telefonunu mahkeme incelemeye göndermişti.

Telefona ait bilirkişi raporu hazırlandı.

Tutuksuz sanıklardan Nazlı Can'ın telefonuna ait bilirkişi raporu da dosyaya eklendi.

Yeni yazışmalar ortaya çıktı

Seçil Erzan'ın kuzeni Tanın Yılmaz ile Nisan 2023 tarihindeki mesajlaşmaları, raporda yer aldı.

Mesajlarda Tanın Yılmaz'ın, “Paramla rezil oldum ya, yok böyle bir şey, hadi obur salaklar ütopik bir şeye girmiş, ben böyle bir şeyi senden ne istedim ne de talep ettim." dediği, Seçil'in ise “Olmayacaksın, alacaksın paranı" şeklinde cevap verdiği görüldü.

Tanın, “Ya Seçil lütfen laf safsatasını bitirelim ve beni daha fazla oyalama, artık yeter! Ben paralize oldum, sen nasıl dayanıyorsun bilmiyorum, ben 1,5 aydır şirkette kalem oynatamadım, ben daha ne diyeyim ki sana" yazdığı, cevap olarak Erzan'ın, “Laf salatası yapmıyorum Tanın ödeme bekliyorum. 15'te alacaktım bak hala bekliyorum." diye karşılık verdiği belirlendi.

Arda Turan: İnsanların gözünde ne hale düştüm

Seçil Erzan'ın Arda Turan ile arasındaki mesajlaşmalar da bilirkişi raporunda yer aldı. Arda Turan'ın, "Seçilciğim ne yaptın, bunu bana nasıl yaparsın, senin için gittim borçlar istedim, sözler verdim hiçbirini tutamıyorum. İnsanların gözünde ne hale düştüm. Ben yarın insanların maaşlarını nasıl ödeyeceğim?" diye yazdığı Seçil Erzan ise "Çok mahcubum." cevabını yazdığı görülüyor.

"Ne yapacağım Seçil, yarın gideyim sorayım tefeciye falan"

Konuşmaların devamında Arda Turan'ın, "Ne yapacağım Seçil, yarın gideyim sorayım tefeciye falan. Faktoring. Sinir hastası oldum bir çare söyle. Yarın kaçta dediler, ne diyorlar?" dediği, Erzan'ın, "Yarın ödeme alacağız. Normal şartlarda olması yüzde 100 olan bir şey geçen hafta sistemi kapattıkları için vadeyi tutturamıyorlar." şeklinde yanıt verdiği görülüyor.

Öte yandan bilirkişi raporunda; Seçil Erzan'a ait telefondan deftere el yazısı ile yazılmış notlara ait fotoğraflar, çanta içerisindeki paraların fotoğrafları ve Seçil Erzan'ın Fatih Terim ile yan yana olan fotoğrafları olduğu görüldü.

Sanıklardan Nazlı Can'ın telefonundaki incelemelerde arama motorunda, "seçil erzan twitter, denizbank hakan ateş, fatih terim, 80 milyonluk vurgun" içerikli arama kayıtlarının olduğu belirlendi.

Nazlı Can'ın telefonundaki WhatsApp konuşmalarında 'Nilgünyenge' isimli numaraya not defterine, isimlerin karşısına para miktarları ve yılları yazılmış bir not gönderdiği görüldü.

"Anneme yurt dışında olduğumu söyleyin"

Sanık Can'ın konuşmalarında 'Canımmmm' diye kayıtlı olan numarayla konuşmasında not kağıdı içeren bir görsel gönderdiği belirlendi.

Not kağıdında ise, “Sekin Nazlı'ya ait Nuri ev ve Bozcada Göktürk'ü çözsün Nuri avukat bulman şart önemli banka hala olumlu eski eşya spor ayakkabı bol bol ada ve evler için kurtarma planı yapılma orda durumlar nasıl bana söylemek istediğin bir şey var mı Candaş ne durumda dışarıda neler oluyor anneme yurt dışında olduğumu söyleyin” ifadeleri yer aldı.

Nazlı Can'ın 'Seçilimmm' isimli numarayla mesajlarında fotoğraf istediği ve karşı taraftan Seçil Erzan, Fatih Terim ve avukat Candaş Gürol'un birlikte çekildiği bir fotoğraf gönderdiği tespit edildi.

Fatih Terim'le çekildiği fotoğrafı gönderdi

Konuşmaların devamında Can'a Fatih Terim ve Seçil Erzan'ın birlikte çekindiği bir fotoğraf daha gönderildiği görüldü.

Banka tarafından silindiği iddia edilen güvenlik kamerası kayıtlarıyla ilgilide rapor dosyaya girdi.

Raporda, "Bankadan elde edilen ve raporun (a) bölümünde özellikleri yazılı dijital materyallere ait imaj export verilerinin incelenmesinde, DVR cihazlarından Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce alınan export diskleri ve log kayıtları üzerinde yapılan incelemede, silinmiş veri tespiti mümkün olmamıştır." ifadeleri yer aldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)