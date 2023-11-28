Seçil Erzan'ın kurduğu dolandırıcılık ağının sonu böyle geldi: Ses kaydı paylaşıldı Seçil Erzan'ın mağdurlarından İnci Çeviker ile olan telefon görüşmesi kayıtları dikkat çekti. Kayıtta Erzan, Çeviker çiftini ‘bugün son’ deyip kandırarak ödeme aldı. Ayrıca Erzan, bankanın fon yöneticisiyle görüştürüyorum diye suç ortağı Ali Yörük'ü de Çevikerlere Ali Böğürgöz olarak tanıtıp görüştürdü.

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ensonhaber.com

Türkiye'nin gündemi bir süredir, futbol dünyasında yaşanan dolandırıcılık olayıyla çalkalanıyor.

Öyle ki Türkiye'nin gündemine oturan dolandırıcılık olayının faili Seçil Erzan'ın gerçekleştirdiği vurguna dair yeni detaylar günden güne ortaya çıkmaya devam ediyor.

Son olarak Arda Turan, Emre Belözoğlu, Muslera gibi pek çok ünlü ismin mağdur olarak dava dosyasında yer aldığı olayda Seçil Erzan'ın, mağdurlarından olan iş insanı Bülent Çeviker ve eşi İnci Çeviker ile olan telefon görüşmesinin kayıtları ortaya çıktı.

Telefon görüşmesi kaydı: 'Bugün son' diyerek kandırdı

Gazeteci İsmail Saymaz tarafından yayınlanan kayıtta, Erzan'ın 'bugün son' diyerek Çevikerleri kandırdığı görüldü.

Daha sonra ise Çevikerler, 92 günlük Kur Korumalı Mevduat hesabındaki 1 milyon 920 bin dolarını mevduat tarihinden bir gün önce çekti.

Çeviker çiftinin bankaya başvurmasıyla gün yüzüne çıktı

KKM gelirini kaybettiği gibi 25 bin 290 dolar prim ödedi. Bir gün sonra 198 bin dolar daha verdiler.

Öte yandan Seçil Erzan'ın gerçekleştirdiği vurgun da vadedilen ödemeyi alamamaları sonrası Çeviker çiftinin 7 Nisan'da bankaya başvurmasıyla gün yüzüne çıkmıştı.

İşte o telefon görüşmesi

O telefon görüşmesi ise şöyle...

Erzan: Ne yapıyorsun İnci?

Çeviker: Kayıt alıyorum.

Erzan: Ay şaka gibisin. Yapma… Beni üzme yani. Niye böyle bir şey yapıyorsun?

(Erzan, telefon görüşmesini hoparlöre alıyor. Suç ortağı Ali Yörük'ü banka çalışanı Ali Böğürgöz diye tanıtıyor.)

Erzan: Şimdi ne yapıyoruz? İnci Hanım'la bekliyoruz.

Yörük: Yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz ama yetişmezse yarın saat 10.00'da elinizde.

Erzan: Ama ben anlatamıyorum müşteriye.

Yörük: Yetiştirmek için uğraşıyoruz. Yetişirse saat 05.30-06.00'ya kadar bilgi vereceğiz size. Ama yetişmediği takdirde yarın sabah saat 10.00'da sizde. Sabah 10.00'a kadar sabredelim.

Erzan: Valla ben çok töhmet altında kalıyorum.

Yörük: Yarın sabah 10.00'a kadar sıkıntı gözükmüyor.

Erzan: Yarın sabah 10.00'da nasıl olacak? İnci'yi alıp tekrar oraya mı geleceğim?

Yörük: Biz size ulaştıracağız. Para kısmını çözelim, size bilgi veririm. Yarın saat 10.00 gibi hazırlayın kendinizi.

Çeviker: Bugün olma ihtimali var mı?

Yörük: Elimden geleni yapıyorum, bugüne yetiştirmek için…