Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi Yüksek kar getirili 'Fatih Terim Fonu' vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu dolandırıcılık olayında Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

İHA

Spor dünyasının ünlü isimlerini dolandırmasıyla gündeme gelen bankacı Seçil Erzan ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Erzan’ın, aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi ünlü futbolcuları ‘Fatih Terim Fonu’ vaadiyle dolandırması aylarca gündemdeki yerini korudu.

Yazışmalar, gizlenen mesajlar tek tek günyüzüne çıktı.

Delillerin artmasıyla yargılanması devam eden Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Son duruşma 15 Ocak'ta görülmüştü

15 Ocak tarihinde görülen duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Erzan’ın Denizbank’ta bulunan hesap hareketlerinin istenilmesine, sanıklara ait adli emanette bulunan telefon ve sim kartların bilirkişiye verilerek rapor aldırılmasına, ayrıca bilirkişi raporuna konuyla ilgili varsa banka çalışanları ve yöneticileriyle yazışmalarına ilişkin ek rapor alınmasına karar verdi.

Yüzde 253 getiri vadetti

Peki bu süreçte neler oldu?

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in adının geçmesi nedeniyle birçok önemli isim milyonlarca dolar ve Türk Lirasını yüksek faiz getirisiyle teslim etti.

Ancak vadedildiği gibi olmadı.

Seçil Erzan, ünlü isimlerden topladığı paraları 46 günde yüzde 253 getiri vaadiyle aldı.

Ardından çıkmaza giren Erzan'ın oyunu ortaya çıktı ve ünlülerin mağduriyetlere ilişkin mesajların yer aldığı telefona ulaşıldı.

Adeta birbirlerini suçlayan ve fona diğer oyuncuları da dahil eden isimler, şimdilerde sürecin sonuca ulaşmasını bekliyor.

Kim ne kadar kaptırdı?

Milyon dolarların havada uçuştuğu dolandırıcılık olayında tahmin edilen tahmini kayıp tutarı, Türk Lirasıyla 1 milyar 260 milyon TL civarında...

Bu vurgunda 13.9 milyon dolarla en büyük kayıp Arda Turan'ın.

Seçil Erzan’ın dolandırdığı kişiler ve miktarları şöyle:

- Arda Turan: 13 milyon 900 bin dolar

- Emre Belözoğlu: 4 milyon 292 bin dolar

- Selçuk İnan: 1 milyon 535 bin dolar

- Nestor Fernando Muslera: 500 bin dolar

- Emrah -Emre Çolak: 3 milyon 212 bin dolar

- Buse Terim Bahçekapılı: 240 bin dolar

- Musa Mert Çetin: 75 bin dolar

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)