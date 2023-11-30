Seçil mağdurları size diyor! Halit Ergenç fon vurgununu böyle anlattı Ünlü futbolcuları dolandıran Seçil Erzan olayının ardından, Halit Ergenç'in 2020 yılında yayınlanan dizisinde ponzi sistemini anlattığı sahne yeniden gündem oldu.

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ensonhaber.com

İstanbul Levent'te özel bir bankada şube müdürlüğü yapan Seçil Erzan, futbol dünyasından ünlü isimlerini, 'yüksek kâr vaadiyle' dolandırdı.

Fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera gibi ünlü isimlerin de olduğu çok sayıda kişiyi dolandıran Seçil Erzan, tutuklandı.

Erzan'ın tutuklanmasının ardından verdiği ifadeler ise dolandırıcılık ağının büyüklüğünü bir kez daha ortaya koydu.

Türkiye bu detayları konuşurken, Halit Ergenç'in 2020 yılında çektiği bir dizi sahnesi gündeme geldi.

Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 17 Ocak 2020 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı, senaryosunu Nükhet Bıçakçı ve Özlem Yücel'in birlikte kaleme aldıkları Babil dizisindeki Halit Ergenç’in canlandırıdığı ekonomi profesörü İrfan, öğrencilerine ponzi sistemini şu sözlerle anlattı:

Halit Ergenç fon sistemini özetledi

Ben insanların hırsına inanıyorum. Sen cevap ver; kolay yoldan para kazanmak istiyor musun? Bu soruyla milyonlarca insan dolandırıldı. Ben şimdi size desem ki; 'Ben bir iş kurdum. Çok iyi kar getiriyor. Bundan sonra parayı kodamanlar kazanmayacak.



Hepimiz paylaşacağız. Ama bunun karşılığında siz bana şimdi başlarken işe 1000’er lira para vereceksiniz. Ve ben size söz veriyorum her ay bu 1000 liranıza her ay 100 lira faiz vereceğim. Bana bu parayı verir misiniz? 100 kişiden 1000’er lira para aldım. 100.000 lira etti. Birinci ayın sonunda ben size faiz vermek zorunda mıyım? 100 kişi 100 liradan ne kadar faiz ödeyeceğim 10.000. Verdim 100 lira faiz. Ne kaldı benim cebimde 90.000 benim cepte. Ben size bu faizi ödedim mi?

Mert biraz önce sessiz kalmıştı. Mert geldi size sordu, 'Ne oldu? Gitti dimi paralar?' Aldınız mı faizinizi? Mert ile beraber bir önceki ay sessiz kalan 299 arkadaşı 300.000 bin lira ne kadar para var şimdi? 390.000 bin lira para benim cebime girdi. İkinci ayın başında daha. İkinci ayın sonu geldi. Kaç yüz kişi var sistemde? 400 kişiye 100 liradan faiz ödeyeceğim. yani 40.000 bin.



İkinci ayın sonunda cebimde 350.000 bin lira para var. İki ay size faizi verdim. Siz alemlere aktınız. Siz 400 kişilik bir ailesiniz arkadaşlar. En tepedeki benim. Kurdum sistemi. Havuz oluyor ve durmadan sistem işliyor. Bu kadar insan aptal olabilir mi? İnsanlar bakıyorlar, bu kadar insan sisteme girmiş. parayı alıyorlar. Bu kadar insan aptal olamaz herhalde diyorlar.

Arda Turan'ın açıklamaları da olay oldu

Arda Turan, yakın çevresine yaşananlardan sonra sitem etti.

Turan'ın, "Tek üzüldüğüm şeyse kimsenin arayıp sormaması, geçmiş olsun dememesi. Bu ülkede başarılı olunca insanların sürekli aşağıya çekmeye çalışması çok üzücü." diye yakındığı ifade edildi.