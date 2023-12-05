Seçil'in ağına düşen Ayhan Akman'dan yeni ifade! "Şikayetçiyim" Seçil Erzan tarafından dolandırılan Ayhan Akman, "Parasını aldı" sözleri üzerine yeni bir açıklama yaparak, "Erzan'ın bana hala 10-20 bin dolar borcu kaldı" ifadelerini kullandı.

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İstanbul Levent'te özel bir bankada şube müdürlüğü yapan Seçil Erzan, futbol dünyasından ünlü isimlerini, 'yüksek kâr vaadiyle' dolandırdı.

Fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera gibi ünlü isimlerin de olduğu çok sayıda kişiyi dolandıran Seçil Erzan, tutuklandı.

Erzan'ın tutuklanmasının ardından verdiği ifadeler sonrası genişleyen saadet zinciriyle ilgili yeni detaylar geliyor.

Bu zincirde yer alan ve dolandırıldığını iddia eden isimlerden olan Ayhan Akman, yeni bir açıklama daha yaptı.

"Şikayetçi" sıfatıyla ifade verdi

Seçil Erzan'a para kaptıran isimler arasında yer alan eski futbolcu Ayhan Akman'ın da 'şikayetçi' sıfatıyla ifade verdiği ortaya çıktı.

İfadeye göre Akman, Erzan'a 950 bin dolar teslim etti. Neredeyse parasının tamamını aldı. Ancak Akman'ın, "Erzan'ın bana hala 10-20 bin dolar borcu kaldı." dediği öğrenildi.

"Seçil beni dolandırdı"

Sabah'ta yer alan haber göre bankacı Seçil Erzan, "Ayhan Akman verdiğinden fazlasını almıştır. Kendisinden faizle para satın aldım. Faizle verdiği parayı geri aldı. Kendisinden yüklü miktarda alacağım var." demişti. Akman, bu iddia içinse "Kendisinden ana parama yakın bir parayı geri aldım. Beni dolandırdı. Şikayetçiyim." dedi. Akman'ın da aralarında olduğu 11 isim hakkında tefecilik suçundan soruşturma devam ediyor.