Seçim barajı düşecek mi, kaç olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net yanıt geldi!

Yurt dışı ziyaretlerinin ardından önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süredir gündemde olan seçim barajı konusuna da değindi. Peki seçim barajı düşecek mi, kaç olacak?

Bosna Hersek ve Karadağ ziyaretinin ardından yurda dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönüş uçuşunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir süredir gündemde yer alan seçim barajı iddiaları ile ilgili olarak da açıklamalar yapan Erdoğan, son durum hakkında bilgi verdi.

Seçim ve siyasi partiler yasasındaki değişikliklerde sona gelindiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin yönelttiği "Seçim barajı düşecek mi?" sorusuna net bir cevap verdi.

Peki seçim barajı düşecek mi, kaç olacak? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim barajı ile igili açıklaması...

SEÇİM BARAJI DÜŞECEK Mİ, KAÇ OLACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ve Karadağ'daki resmi ziyaretlerini tamamlayarak yurda döndü.

Dönüş uçuşunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Seçim barajı düşecek mi? Sizin ittifaklar için başka bir baraj olması yönünde görüşünüz var mı?'' sorusuna net yanıt verdi.

Erdoğan, ''Barajla ilgili olarak şu anda belirgin hale gelen aslında 7 ama bu konuda Cumhur İttifakı olarak MHP'li arkadaşlarımızın nihai kararını bizim arkadaşlarımız henüz almış değiller. Ancak 7 netleşmiş vaziyette. MHP de 7'ye olumlu bakıyor. Bunun altında bir şey olur mu olmaz mı, henüz önümüze gelmiş değil. Öyle bir şey olursa o da tabi konuşulabilir ama şimdilik böyle bir şey yok.'' ifadelerini kullandı.