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Seçim günü hava nasıl olacak

Seçim günü hava nasıl olacak 31 Mart'ta sandık başına gidecek olan vatandaşları gün parçalı ve az bulutlu bir hava karşılayacak. Sıcaklık, mevsim normallerinin üzerinde olacak.