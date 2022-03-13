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    Seçim Kanunu teklifi, yarın Meclis'te

    AK Parti ve MHP milletvekillerinin seçim barajının düşürülmesini de içeren kanun teklifi, yarın TBMM Başkanlığına sunulacak.
    • AA
    • 13.03.2022 - 14:51
    • Güncelleme : 13.03.2022 - 14:55
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    Seçim Kanunu teklifi, yarın Meclis'te

    AK Parti ve MHP kurmaylarının 1,5 yıldır üzerinde çalıştığı, siyasi partiler kanunu ile seçim kanunlarında değişiklik öngören kanun teklifinde sona gelindi.

    Cumhur İttifakı kurmayları, Milletvekili Seçimi Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu'nun yanı sıra ilgili kanunlarda yapılması düşünülen değişiklikler konusunda yürütülen çalışmaları tamamladı.

    Bu kapsamda hazırlanan Milletvekili Seçimi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yarın Meclis Başkanlığına sunulacak.

    Saat 11.00'de TBMM'de düzenlenecek olan basın toplantısında, AK Parti ve MHP'nin ortak teklifinin detaylarını kamuoyu ile paylaşacak.

    SEÇİM BARAJI YÜZDE 7 OLACAK

    Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik bazı uyum düzenlemelerini kapsayan teklif ile bir partinin Meclis'te temsil edilebilmesi için alması gereken asgari oy oranını ifade eden ve yüzde 10 olan seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesi de öngörülüyor.

    Seçim Kanunu teklifi, yarın Meclis te #1

    41 İLDE ÖRGÜTLENME ŞARTI

    Seçimlere sadece 41 ilde örgütlenen partiler katılabilecek.

    Düzenlemeyle ayrıca seçmen vasfı kazanan bir kişinin adres değişikliği yapsa bile bütün seçimlerde oy kullanmasını temin etmek amacıyla kanunda değişiklik yapılacak.

    Mevzuata göre seçim kanunlarındaki değişikliklerin, uygulanabilmesi için seçimden 1 yıl önce yapılması gerekiyor.

    Seçim Kanunu teklifi, yarın Meclis te #2


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