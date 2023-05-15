Seçim sonuçlarının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen gencin gözyaşları Seçim sonuçlarının açıkladı ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, kazanamadı. Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir genç ise sosyal medya üzerinden bir video paylaşarak gözyaşlarına boğuldu.

Türkiye dün, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için rekor bir katılım ile sandık başına gitti. Oy verme sürecinin tamamlanmasının ardından da Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarışı önde tamamladı. Seçimin ikinci tura kalıp kalmadığı henüz netleşmedi ancak Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kaybetti. Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybetmesinin ardından, destekçileri de sosyal medyada videolar paylaşmaya başladı. Bir genç gözyaşlarını tutamadı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem seçimi kaybetmesi hem de Mec'listeki milletvekili oranının düşmesi, seçmenini hayal kırıklığına uğrattı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen seçmenlerden bir genç, gözyaşlarına boğuldu. Sosyal medya hesabından video yayınlayan genç, adeta Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi için yalvardı.