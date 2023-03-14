Seçim takvimi Resmi Gazete'de yayınlandı YSK'nın 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçim için hazırladığı takvim Resmi Gazete'de yayınlandı. Takvime göre ittifak protokolü, siyasi partiler tarafından 18-24 Mart tarihleri arasında YSK'ya teslim edilecek.

Türkiye seçim atmosferine girmiş bulunuyor.

14 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili genel seçimlerine yönelik takvim de Resmi Gazete'de yayınlandı.

18-24 Mart tarihleri arasında protokoller teslim edilecek

Seçime ittifakla girecek partiler 18-24 Mart tarihleri arasında Yüksek Seçim Kurulu'na protokollerini teslim edecek.

Kesin aday listesi 31 Mart'ta yayınlanacak

Siyasi partiler, cumhurbaşkanı adayları için 23 Mart Perşembe günü saat 17.00'ye kadar başvurulabilecek.

Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta Resmi Gazete'de yayınlanacak.

Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerleri 1 Nisan'da Yüksek Seçim Kurulu'nda kura çekimi ile belirlenecek.

İttifakların ve siyasi partilerin pusuladaki yerleri için ise 8 Nisan'da kura çekilecek.

Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme tarihleri

Seçime katılacak siyasi partilerin, milletvekili listelerini en geç 9 Nisan Pazar günü saat 17.00'ye kadar YSK’ya teslim etmesi gerekiyor.

Yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemi ise 27 Nisan'da başlayıp 9 Mayıs'ta sona erecek.

YSK'dan açıklama

YSK Başkanlığında basın mensuplarına açıklamada bulunan Yener, şunları kaydetmişti:

"Bugünkü çalışmamızda 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilli Seçimlerinde, seçim takviminin başlangıç tarihi olarak 18 Mart 2023 tarihi belirlenmiştir. Ayrıca yurt içi ve yurt dışında seçmenlerin oy kullanmasına ilişkin ilkelerin belirlenmesine çalışması da devam etmektedir."

YSK Başkanı Yener, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada da, "Siyasi partilerin aday listeleri vermelerindeki usul ve esaslar son olarak bağımsız milletvekilliği adaylığı için başvurudaki usul ve esaslar görüşülmüştür" ifadelerini kullanmıştı.