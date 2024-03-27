Seçim torbasını çöpe atan oyuncu Murat Ünalmış: Hiçbir partiyi desteklemiyorum Oyuncu Murat Ünalmış, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum adına evine getirilen seçim torbasını çöpe attı. Ünalmış, gelen tepkiler üzerine yaptığının siyasi bir davranış olmadığını iddia etti.

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ensonhaber.com

Türkiye, 4 gün sonra yerel yöneticilerini seçecek.

Siyasi partiler de bu doğrultuda çalışmalarını yoğunlaştırarak vatandaşlara seçim broşürlerini ulaştırıyor.

Seçim broşürlerinin ulaştırıldığı isimlerden biri de Yer Gök Aşk, Bir Zamanlar Çukurova, Gülcemal gibi dizilerde rol alan Murat Ünalmış oldu.

Seçim torbasını çöpe attı: Pislikleri yetmedi bir de bahçe kapısına çöplerini asmışlar

Oyuncu Ünalmış, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Murat Kurum adına evine getirilen seçim torbasını çöpe attı.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Ünalmış, "Pislikleri yetmedi bir de bahçe kapısına çöplerini asmışlar!" ifadelerini kullandı.

"İş istiyor diye yorumladım..."

Ünalmış'ın davranışı, görenlerin tepkisini çekti.

Bir takipçisi, Murat Ünalmış'ın videosunu "İş istiyor diye yorumladım." sözleriyle paylaştı.

Ünalmış ise takipçisine verdiği yanıtla bir kez daha gündem oldu.

"Siyasi olarak hiçbir partiyi desteklemediğimi beni tanıyanlar çok iyi bilir"

Yaptığının siyasi bir yere çekilmemesi gerektiğini öne süren Ünalmış, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Herkesi kendin gibi sandın herhalde. Hayatımda taraf fark etmeksizin kimseye yaltaklanmadım, kimseden bir çıkar gözetmedim çok şükür. Bugüne kadar yaptığım işleri de birileri bana lütfetmedi. Kendi yeteneğimle ve çalışmamla yaptım. Siyasi olarak hiçbir partiyi desteklemediğimi beni tanıyanlar çok iyi bilir. Türkiye'de siyasi ve ahlaki çöküş olduğunu düşünüyorum evet. Bunu söyleyen ne ilk kişiyim ne de sonuncusu olacağım. Çevreye verdikleri kirlilik yetmezmiş gibi bir de kapımıza hediye adı altında bıraktıkları şeyi çöpe attığım tepki videosunu siyasi bir yere çekmeye çalışanlara da acıyorum." ifadelerini kullandı.